- 04.11.25
- 15:12
Рада ухвалила законопроєкт, який має пришвидшити інтернет
14:47 04.11.2025 |
Парламент ухвалив законопроєкт, який допоможе розвивати цифрову інфраструктуру та забезпечити безперебійний зв'язок. Мобільний інтернет стане кращим і швидшим, а користувачі зможуть самі перевіряти його якість.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
"Парламент ухвалив важливий законопроєкт № 12094, який допоможе розвивати цифрову інфраструктуру та забезпечити безперебійний зв'язок для всіх українців", - говориться у повідомленні.
"Швидкість інтернету стане обов'язковим показником якості зв'язку. Для швидкості інтернету встановлять фіксовану кількість мегабіт на секунду, а мобільні оператори надаватимуть послуги в межах цього стандарту", - говориться у повідомленні.
Українці самостійно зможуть перевіряти якість мобільного інтернету через смартфони. Інформація про якість та швидкість передаватиметься до регулятора сфери НКЕК для аналізу.
"Це допоможе визначати слабкі місця мережі та оперативно реагувати на проблеми. Про систему моніторингу якості мобільного інтернету повідомимо згодом", - зазначили у міністерстві.
Мораторій на перевірку виконання умов ліцензій буде скасований. Це стимулюватиме операторів будувати базові станції в сільській місцевості, щоб зменшити зони без зв'язку, зазначають у відомстві.
Національний роумінг працюватиме й після завершення воєнного стану. Українці зможуть надалі користуватися мережами інших операторів, щоб мати звʼязок у кризових ситуаціях, говориться у повідомленні.
"Сподіваємося, законопроєкт вже незабаром підпише Президент. Працюємо над тим, щоб кожен українець мав якісний зв'язок та інтернет, навіть у найвіддаленіших куточках країни", - додають у міністерстві.
