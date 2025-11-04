Рада ухвалила за основу законопроект про інфраструктурні проекти

Верховна Рада України ухвалила за основу проєкт закону про інфраструктурні проєкти у сфері енергетики, які становлять суспільний інтерес.

Про це інформує пресслужба апарату Верховної Ради України.

Законопроект передбачає інституційні та правові умови для реалізації інфраструктурних проектів у сфері енергетики, які мають стратегічне значення як для нашої держави, так і для Європейського Союзу та Енергетичного Співтовариства.

"Запровадження європейських стандартів у сфері енергетичної інфраструктури сприятиме залученню значних інвестицій у енергетичний сектор, що особливо актуально в умовах відбудови країни та пошуку ефективних і стійких енергетичних рішень", - говориться у повідомленні.

Законопроект спрямований на спрощення процедур отримання дозволів для стратегічних проектів шляхом запропонованої процедури узгодження позицій органів державної влади та місцевого самоврядування тощо, повідомляють у парламенті.