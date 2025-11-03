Підписано закон про тимчасове бронювання працівників ОПК без облікових документів

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який надає критичним підприємствам право на 45 днів бронювати людей із неналежно оформленими обліковими документами. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Мова про документ № 13335 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану". Його було зареєстровано 30 травня 2025 року. У першому читанні нардепти підтримали його 3 вересня, а в другому - 9 жовтня.

У ВР пояснювали, що бронюванню підлягають всі військовозобовʼязані працівники критично важливих підприємств, а також підприємств оборонно-промислового комплексу, у яких відсутній або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ, чи/та він не перебуває на військовому обліку, чи/та не уточнив персональні дані.

Водночас в "Українській Раді Зброярів" заявляли, що документ передбачає можливість оформити 45-денну відстрочку з моменту укладення трудового договору. Однак не більше одного разу на рік для конкретної особи.

Упродовж цього часу працівник приводить до ладу військовий облік, інакше співпраця припиняється, а бронювання не продовжується.