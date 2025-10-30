Уряд підтримав законопроект про залізницю, який «відкриє шлях до багатомільярдного фінансування»

Уряд підтримав розроблений Міністерством розвитку громад та територій законопроект "Про безпеку та інтероперабельність залізничного транспорту України".

Про це повідомляє Мінрозвитку.

"Документ створений, щоб адаптувати українську залізницю до законодавства та стандартів Європейського Союзу. Його мета - підвищити безпеку руху, забезпечити технічну сумісність із європейською системою та зробити український залізничний транспорт частиною єдиного європейського простору", - пояснюють у відомстві.

Законопроєкт передбачає створення сучасної системи управління безпекою на залізничному транспорті за вимогами ЄС та запровадження оцінки ризиків і єдиних правил технічного регулювання.

А також - нову систему обслуговування рухомого складу та відповідальності за його стан, європейські стандарти допуску машиністів до роботи, навчання й підвищення кваліфікації, технічну та операційну сумісність залізничної інфраструктури з країнами ЄС.

"Ми переходимо від національних стандартів до єдиних європейських правил, що відкриває для України шлях до створення спільного ринку залізничних перевезень, підвищує безпеку руху і довіру міжнародних партнерів", - наголосив вВіце-прем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Прийняття законопроекту є частиною виконання зобов'язань України в межах Угоди про асоціацію з ЄС та індикаторів ініціативи Ukraine Facility, що відкриває шлях до багатомільярдного фінансування від ЄС та Світового банку, додають у міністерстві.

"Генеральні директорати DG MOVE і DG NEAR підтвердили, що документ відповідає європейським вимогам у сфері безпеки, технічної сумісності та ліцензування залізничних підприємств. Разом з наступними підзаконними актами він дозволить повністю імплеметувати всі акти законодавства ЄС у цих сферах", - говориться у повідомленні.

Після схвалення Урядом законопроект буде подано на розгляд Верховної Ради України. Передбачається, що його положення набудуть чинності через три роки з дня опублікування - цей перехідний період необхідний для адаптації галузі до нових стандартів.