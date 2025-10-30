Фінансові новини
- |
- 30.10.25
- |
- 17:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Уряд підтримав законопроект про залізницю, який «відкриє шлях до багатомільярдного фінансування»
14:33 30.10.2025 |
Уряд підтримав розроблений Міністерством розвитку громад та територій законопроект "Про безпеку та інтероперабельність залізничного транспорту України".
Про це повідомляє Мінрозвитку.
"Документ створений, щоб адаптувати українську залізницю до законодавства та стандартів Європейського Союзу. Його мета - підвищити безпеку руху, забезпечити технічну сумісність із європейською системою та зробити український залізничний транспорт частиною єдиного європейського простору", - пояснюють у відомстві.
Законопроєкт передбачає створення сучасної системи управління безпекою на залізничному транспорті за вимогами ЄС та запровадження оцінки ризиків і єдиних правил технічного регулювання.
А також - нову систему обслуговування рухомого складу та відповідальності за його стан, європейські стандарти допуску машиністів до роботи, навчання й підвищення кваліфікації, технічну та операційну сумісність залізничної інфраструктури з країнами ЄС.
"Ми переходимо від національних стандартів до єдиних європейських правил, що відкриває для України шлях до створення спільного ринку залізничних перевезень, підвищує безпеку руху і довіру міжнародних партнерів", - наголосив вВіце-прем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Прийняття законопроекту є частиною виконання зобов'язань України в межах Угоди про асоціацію з ЄС та індикаторів ініціативи Ukraine Facility, що відкриває шлях до багатомільярдного фінансування від ЄС та Світового банку, додають у міністерстві.
"Генеральні директорати DG MOVE і DG NEAR підтвердили, що документ відповідає європейським вимогам у сфері безпеки, технічної сумісності та ліцензування залізничних підприємств. Разом з наступними підзаконними актами він дозволить повністю імплеметувати всі акти законодавства ЄС у цих сферах", - говориться у повідомленні.
Після схвалення Урядом законопроект буде подано на розгляд Верховної Ради України. Передбачається, що його положення набудуть чинності через три роки з дня опублікування - цей перехідний період необхідний для адаптації галузі до нових стандартів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Польща знайшла нову причину не скасовувати заборону на агроекспорт з України
ТОП-НОВИНИ
|Трамп доручив Пентагону відновити випробування ядерної зброї
|Трамп: Китай буде співпрацювати зі США в питанні війни РФ проти України
|Справа екскерівника «Укренерго» Кудрицького. Судять (не) за блекаути?
|Dragon Capital погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025р. до 1,7% через атаки на критичну інфраструктуру
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Наступного року держава сплатить 43 мільярди гривень субсидій
|Є тенденція до зменшення кількості резюме російською мовою, а таких вакансій менше як 1% - Work.ua
|Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 1 коп. до 58,7 грн/л, на дизельне пальне - зросла на 8 коп. до 56,47 грн/л
|Україна отримала $177 млн від Світового банку
|В Україні поновили застосування графіків погодинних відключень
|Уряд підтримав законопроект про залізницю, який «відкриє шлях до багатомільярдного фінансування»
Бізнес
|Uber, Stellantis, NVIDIA та Foxconn створять спільний сервіс роботаксі
|Microsoft додає режим Copilot Mode в Edge, щоб конкурувати з браузером ChatGPT Atlas від OpenAI
|Nvidia інвестує $1 млрд у Nokia: акції фінської компанії злетіли на 26%
|OpenAI офіційно переходить на комерційну основу
|Qualcomm виходить на ринок ШІ-чипів, щоб конкурувати з NVIDIA
|Škoda відмовиться від механічних коробок передач, — Škoda Trade Unionist
|Microsoft представила Mico — нового AI-помічника в стилі Clippy для пристроїв з Copilot+