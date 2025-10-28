Фінансові новини
- |
- 28.10.25
- |
- 15:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Раді рекомендують ухвалити у першому читанні законопроєкт про загальнонаціональну хвилину мовчання
14:26 28.10.2025 |
Парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити у першому читанні законопроєкт про загальнонаціональну хвилину мовчання, повідомила заступниця голови комітету Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").
"Комітет на засіданні підтримав законопроєкт і рекомендував прийняти за основу", - сказала Кравчук агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.
Законопроєкт №14144 про внесення змін до деяких законів щодо вшанування пам'яті співвітчизників, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації, пропонує доповнити закон "Про засади державної політики національної пам'яті Українського народу" положеннями про проведення загальнонаціональної хвилини мовчання щоденно о 9.00 ранку.
Згідно з законопроєктом, органи державної влади та місцевого самоврядування забезпечують інформування про початок і завершення загальнонаціональної хвилини мовчання на підприємствах, в установах, організаціях, які належать до сфери їх управління. Оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання здійснюється через медіа (засоби масової інформації) незалежно від форми власності, системи оповіщення та інформування у сфері цивільного захисту. Особливості використання систем оповіщення та інформування у сфері цивільного захисту у процесі проведення вшанувальних заходів визначає Кабінет міністрів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Опалювальний сезон: до тепла почали підключати житлові будинки
|У листопаді Україна вийде на 500-800 перехоплювачів БпЛА на добу – Зеленський
|ООН: Атаки дронів РФ на цивільних - злочин проти людяності
|Зеленський: Україна й Європа будуть працювати над планом припинення вогню протягом 7-10 днів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Наглядову раду Укрзалізниці знову очолив Гепард Хафер. Лещенко – заступник
|Раді рекомендують ухвалити у першому читанні законопроєкт про загальнонаціональну хвилину мовчання
|Житловий фонд Києва почнуть підключати до тепла 29 жовтня протягом 7 днів – мер
|Нафта посилила падіння, Brent подешевшала до $64,6 за барель
|Українська енергосистема потребує близько 1,3 ГВт систем накопичення енергії - Зайченко
|Росіяни здійснили чергову атаку на газову інфраструктуру України
Бізнес
|Мінцифри проводить державний хакатон зі створення ШІ-сервісів
|Рекорд: Skoda Superb TDI проїхав 2831 км на одному баку
|Windows 11 отримала аналог Google Lens — візуальний пошук працює через Bing
|Reuters: Китайський підрозділ Nexperia відновлює продаж мікросхем у Китаї
|Європейці домовилися спільно розробляти конкурента Starlink
|Google розробила квантовий алгоритм, що працює в 13 тис. разів швидше за алгоритм суперкомп'ютерів
|YouTube запускає інструмент для виявлення та видалення deepfake-відео