Скасування актів виконаних робіт: Рада підтримала законопроєкт

13:50 23.10.2025 |

Право

 

Верховна Рада підтримала законопроєкт №14023 про скасування актів виконаних робіт у першому читанні.

Про це повідомили голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев та нардеп Ярослав Железняк.

Мета ініціативи - надати підприємствам право передбачати у договорі спрощений порядок оформлення первинних документів з надання послуг.

Зокрема, законопроєктом пропонується дозволити складати акт наданих послуг без зазначення посади, прізвища та/або підпису замовника, якщо:

* це передбачено договором;

* послуги оплачені у повному обсязі в безготівковій формі;

* водночас зміни не застосовуватимуться до послуг, оплачених за рахунок бюджетних коштів - для них залишаються чинні вимоги.

За словами Гетманцева, законопроєкт підготовлено на запит бізнесу, аби спростити процес документообігу.

За матеріалами: Економічна правда
 

