Пільга електрокарам не пройде друге читання – Гетманцев
14:04 22.10.2025 |
Пільга по електрокарам не буде продовжена на наступний рік.
Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
За його словами, наразі "лоббісти, залучені імпортерами електрокарів протягнули правку в бюджеті першого читання, яка позбавляє армію 30 млрд.грн. Стільки ж скільки ми збираємо додатково з банків".
Але "потрібно зважати на два "пікантні нюанси", що позбавляють лобістів їх надій", - написав він у Telegram.
"Правка протягнута через бюджет, що прямо суперечить одразу двум законам, а тому до другого читання не може бути прийнята. Ця правка лише до першого читання, яка дає імпортерам хибну надію, що не справдиться", - зауважив він.
"Отже, ні, пільга на 2026 рік не продовжена і продовжена не буде", - запевнив голова комітату.
