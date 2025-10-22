Авторизация

Пільга електрокарам не пройде друге читання – Гетманцев

14:04 22.10.2025 |

Право

 

Пільга по електрокарам не буде продовжена на наступний рік.

Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

За його словами, наразі "лоббісти, залучені імпортерами електрокарів протягнули правку в бюджеті першого читання, яка позбавляє армію 30 млрд.грн. Стільки ж скільки ми збираємо додатково з банків".

Але "потрібно зважати на два "пікантні нюанси", що позбавляють лобістів їх надій", - написав він у Telegram.

"Правка протягнута через бюджет, що прямо суперечить одразу двум законам, а тому до другого читання не може бути прийнята. Ця правка лише до першого читання, яка дає імпортерам хибну надію, що не справдиться", - зауважив він.

"Отже, ні, пільга на 2026 рік не продовжена і продовжена не буде", - запевнив голова комітату.

За матеріалами: Економічна правда
 

