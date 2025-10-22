Рада планує врегулювати питання соцзахисту військовослужбовців

Верховна Рада має намір врегулювати питання соціального захисту військовослужбовців строкової військової служби та базової військової служби, а також членів їхніх сімей.

За відповідний законопроєкт №13646 про внесення змін до деяких законів щодо соціального захисту військовослужбовців базової військової служби, членів їхніх сімей у першому читанні проголосували 278 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

Законопроєкт, зокрема, пропонує вилучити із закону про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей положення, що стосуються підстав звільнення з військової служби та права на альтернативну (невійськову) службу для осіб, чиї релігійні переконання перешкоджають проходженню строкової служби - як такі, що не належать до сфери правового регулювання цього акта.

Окрім того, законопроєкт містить норму про запровадження шестиденного робочого тижня з одним вихідним днем для курсантів і слухачів вищих військових навчальних закладів та військових освітніх установ.

Документ також передбачає, що військовослужбовці, які повернулися з полону, матимуть право на відпустку в особливий період - від початку мобілізації до запровадження воєнного стану, під час його дії або до моменту демобілізації.

Згідно з законопроєктом, вносяться зміни до Кодексу законів про працю, у закони про відпустки, про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей, про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.

