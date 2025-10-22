Рада продовжила пільги на електромобілі до 2027 року, але є нюанс

Верховна Рада підтримала продовження пільгового оподаткування електромобілів ще на один рік - до 2027 року.

Про це у Телеграм повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Відповідна правка №1061 була ухвалена під час розгляду проєкту державного бюджету на 2026 рік, повідомив він.

За продовження пільг проголосували 248 депутатів.

"Це доручення уряду. Тобто це ще не вважається прийнятим остаточним рішенням - у листопаді Кабінет Міністрів має подати фінальний текст", - зазначив Железняк.

Пільговий режим для електромобілів передбачає звільнення від сплати податку на додану вартість (ПДВ) та мита при імпорті електротранспорту.