Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про зміни до двох кодексів щодо військового омбудсмана

12:49 22.10.2025 |

Право

 

Верховна Рада підтримала за основу президентський законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення щодо діяльності військового омбудсмана.

За відповідний законопроєкт №13267 у першому читанні проголосували 277 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

Законопроєкт пропонує доповнити Кодекс про адміністративні правопорушення новою статтею "Невиконання законних вимог військового омбудсмана", а також віднести військового омбудсмана до переліку осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення та визначає, що відповідні справи розглядатимуть районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді).

Крім того, законопроєкт пропонує внести зміни до статті 344 "Втручання у діяльність державного діяча" Кримінального кодексу й запровадити кримінальну відповідальність за втручання (незаконний вплив) у діяльність військового омбудсмана у вигляді штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційного нагляду на строк до двох років, або обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Неоподатковуваний мінімум доходів громадян в Україні у 2025 році складає 17 грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

