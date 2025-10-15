Фінансові новини
- |
- 15.10.25
- |
- 23:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський підписав закон про посилення безпеки у школах
22:55 15.10.2025 |
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який покликаний посилити безпеку у закладах середньої освіти.
Про це відомо з карти закону № 11543 на сайті Верховної Ради.
Верховна Рада ухвалила цей закон 18 вересня. У пояснювальній записці його автори зазначали, що на законодавчому рівні досі не було встановлених заборон та обмежень щодо перебування на території та у приміщеннях закладів освіти.
Тепер у школах з'являться правила доступу і перебування. Як пояснили в Міністерстві внутрішніх справ, прописані правила та алгоритми дій дадуть впевненість, що діти перебувають у безпеці.
Крім того, закон забороняє відвідувати школи людям у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння та тим, хто має з собою небезпечні предмети або речовини.
Усі школи матимуть тривожні кнопки для виклику поліції, а територія буде огороджена або чітко визначена.
Для педагогів і персоналу запровадять оновлені вимоги, зокрема, до роботи не допускатимуться люди із судимістю, визнані винними у вчинені правопорушення проти статевої свободи й статевої недоторканості, а також ті, хто притягувався до відповідальності за домашнє насильство, булінг, або за невиконання обов'язків щодо виховання дітей.
Нагадаємо, ще у 2023 році міністр внутрішніх справ Ігор Клименко оголосив, що у навчальних закладах чергуватимуть поліціянти, а будівлі обладнають металошукачами. Планувалося, що до 2024 року офіцерів Служби освітньої безпеки матимуть близько тисячі шкіл.
Раніше у вересні цього року на Закарпатті затримали 15-річного учня школи, який, за даними поліції, планував напасти на свій навчальний заклад із ножем і показати все в прямому ефірі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Підрив «Північного потоку»: суд в Італії скасував рішення про екстрадицію до Німеччини підозрюваного українця
|NYT: Пентагон розробив план передачі «Томагавк» для України, якщо буде рішення Трампа
|Аварійні відключення світла по всій Україні, за винятком Донеччини та Чернігівщини - Міненерго
|Данія виділила понад $170 млн на посилення Сил оборони України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|МВФ очікує зростання держборгу України цьогоріч до 108,6% ВВП
|Британія допоможе українському ВПК вийти на західні ринки після війни - Гілі
|ВВП України зростає повільніше від прогнозу, впливають безпекова ситуація та посилення обстрілів - Нацбанк
|Свириденко обговорила з керівництвом МВФ нову програму для України на 2026-2029 роки
|Зеленський підписав закон про посилення безпеки у школах
|Аварійні відключення світла по всій Україні, за винятком Донеччини та Чернігівщини - Міненерго
|Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 3 коп. до 58,74 грн/л, на дизельне пальне - на 2 коп. до 55,9 грн/л
Бізнес
|Продажі Tesla Cybertruck різко впали — Маск скуповує непродані пікапи для власних компаній
|Google вкладе $15 млрд у будівництво ШІ-хаба в Індії, її найбільшого за межами США
|Microsoft представила свій перший власний генератор зображень
|У Китаї вчені розробили міцний пластик з бамбука, що розкладається за 50 днів
|У Європі нарахували вісім «зайвих» автозаводів
|Microsoft запустив конкурс Lingua з грантами до $50 тис. на розвиток української мови в ШІ
|Акції Xiaomi різко впали після чергової смертельної аварії з електромобілем SU7