Зеленський підписав закон про посилення безпеки у школах

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який покликаний посилити безпеку у закладах середньої освіти.

Про це відомо з карти закону № 11543 на сайті Верховної Ради.

Верховна Рада ухвалила цей закон 18 вересня. У пояснювальній записці його автори зазначали, що на законодавчому рівні досі не було встановлених заборон та обмежень щодо перебування на території та у приміщеннях закладів освіти.

Тепер у школах з'являться правила доступу і перебування. Як пояснили в Міністерстві внутрішніх справ, прописані правила та алгоритми дій дадуть впевненість, що діти перебувають у безпеці.

Крім того, закон забороняє відвідувати школи людям у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння та тим, хто має з собою небезпечні предмети або речовини.

Усі школи матимуть тривожні кнопки для виклику поліції, а територія буде огороджена або чітко визначена.

Для педагогів і персоналу запровадять оновлені вимоги, зокрема, до роботи не допускатимуться люди із судимістю, визнані винними у вчинені правопорушення проти статевої свободи й статевої недоторканості, а також ті, хто притягувався до відповідальності за домашнє насильство, булінг, або за невиконання обов'язків щодо виховання дітей.

Нагадаємо, ще у 2023 році міністр внутрішніх справ Ігор Клименко оголосив, що у навчальних закладах чергуватимуть поліціянти, а будівлі обладнають металошукачами. Планувалося, що до 2024 року офіцерів Служби освітньої безпеки матимуть близько тисячі шкіл.

Раніше у вересні цього року на Закарпатті затримали 15-річного учня школи, який, за даними поліції, планував напасти на свій навчальний заклад із ножем і показати все в прямому ефірі.