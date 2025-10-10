Авторизация

Депутати пропонують Раді запровадити держпідтримку в освіті в формі репетиторства та тьюторства, а також підготовчий рік у вишах

16:51 10.10.2025 |

Право

 

17 депутатів Верховної Ради з різних фракцій пропонують парламенту запровадити такі форми державної цільової підтримки у сфері освіти як репетиторська та тьюторська допомога, а також підготовчий освітній рік у закладах вищої освіти.

Згідно з проєктом закону №14104, який зареєстрований на сайті парламенту 8 жовтня 2025 року, пропонується розширити форми державної підтримки у сфері освіти шляхом запровадження нових інструментів допомоги, які дозволять надолужити освітні втрати та забезпечити рівний доступ до якісної освіти для дітей і дорослих із соціально вразливих категорій населення, а також демобілізованих військовослужбовців.

Зокрема пропонується передбачити розширення переліку видів державної цільової підтримки у сфері освіти шляхом закріплення таких інструментів, як: додаткові освітні послуги (репетиторська та тьюторська допомога, індивідуальний навчальний супровід); підготовчі та адаптаційні програми у закладах освіти; підготовчий освітній рік у закладах вищої освіти; інші форми навчальної підтримки, спрямовані на надолуження освітніх втрат.

Крім того, законопроєкт встановлює обов'язок Кабінету міністрів визначити порядок і умови надання зазначеної підтримки та розробити Стратегію надолуження освітніх втрат до 2030 року.

Як повідомлялося, 5 вересня міністр освіти і науки Оксен Лісовий повідомив, що Міносвіти ініціює запровадження "нульового курсу" для абітурієнтів, які не здали національний мультипредметний тест (НМТ).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

