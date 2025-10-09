Фінансові новини
|
|
Правники презентували Diplomatic Legal Hub — платформу правової підтримки для дипломатів, іноземних громадян та бізнесу
16:21 09.10.2025 |
У Києві презентовано Diplomatic Legal Hub - постійно діючий консультаційно-юридичний центр для іноземних дипломатичних установ, бізнесу та громадян, створений за ініціативи АО Barristers у співпраці з українськими правниками. Платформа покликана забезпечити безперервну правову підтримку іноземців в Україні та зменшити адміністративне навантаження на посольства й компанії, зокрема у міграційних, кримінальних, господарських, податкових і пов'язаних із воєнним станом питаннях.
Партнер АО Barristers, речник Національної асоціації адвокатів України (НААУ) Олексій Шевчук наголосив, що хаб працюватиме як практичний механізм оперативної допомоги.
"Сьогодні ми презентуємо платформу, в якій будь-який представник
посольства, іноземного бізнесу чи іноземний громадянин в режимі онлайн
24/7 може повідомити про свою проблему і отримати належну підтримку.
Наша команда використовуватиме, серед іншого, інструменти універсальної
юрисдикції для захисту від переслідувань", - сказав він на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у середу.
За словами Шевчука, іноземні громадяни в умовах війни часто залишаються поза повноцінним державним захистом, тож завданням команди є надати їм швидкий і якісний правовий супровід.
Партнерка АО Barristers Ельвіра Лазаренко, в свою чергу, окреслила сервісну модель хабу.
"Ми супроводжуємо повний цикл - від перетину кордону й правильного оформлення документів до вирішення спорів із міграційною службою, митницею та в судах. Упродовж щонайменше наступних двох років допомога для громадян іноземних держав надаватиметься pro bono", - зазначила вона.
Адвокат, заступник голови комітету інформаційної політики НААУ, партнер АО "а2кат" Ярослав Куц наголосив на відкритості України для іноземців та інвестицій і пояснив, що хаб створено не лише для допомоги під час воєнного стану, а й із прицілом на повоєнне відновлення, коли очікується зростання ділової активності та міграції. «
"Попри війну, ми залишаємося країною, відкритою всім серцем і душею для іноземців та іноземних інвестицій. Хаб створено не лише для сьогодення - він працює з прицілом на повоєнне відновлення, коли активність іноземних громадян і бізнесу зростатиме", - додав він.
В свою чергу, керуючий партнер АО "ВІДСІЧ", голова комітету з кримінального права та процесу Ради адвокатів Харківської області Олександр Олійник звернув увагу на ризики для компаній з іноземним елементом.
"За період повномасштабної війни, за нашими даними, відкрито понад 500 кримінальних проваджень щодо підприємств та осіб з іноземною складовою; у частині справ обвинувальні матеріали вже скеровано до суду. В Україні діє інститут кримінальної відповідальності юридичних осіб - санкції можуть стосуватися не лише посадових осіб, а й компаній у цілому", - зазначив Олійник.
Під час заходу наголошувалося, що платформа також допомагатиме у практичних питаннях - від відкриття банківських рахунків до договірного супроводу - й покликана закрити «прогалину сервісів», оскільки комплексну допомогу іноземці нині здебільшого змушені шукати у приватному секторі.
Організатори повідомили про створення секретаріату хабу та наявність онлайн-форми для звернень. Ідеологинею програми названа Ольга Танюшкіна, яка ініціювала підхід, за яким адвокати виділяють частину часу на безоплатний захист іноземців, що допомагають Україні.
Diplomatic Legal Hub ініційовано АО Barristers у співпраці з українськими адвокатами та за підтримки інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна». Серед ключових напрямів - міграційне право, кримінальні та господарські провадження, податкові спори, супровід інвестицій та фінансових операцій. Платформа позиціонується як інструмент правового супроводу для дипломатичних установ, бізнесу та громадян з можливістю звернення 24/7.
|
|
