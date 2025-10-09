Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада схвалила указ президента про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав

12:27 09.10.2025 |

Право

 

Верховна Рада схвалила указ президента Володимира Зеленського про направлення підрозділів Збройних сил України (ЗСУ) до інших держав.

За відповідний закон №14059 у цілому проголосували 282 народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради у четвер.

Як зазначається у супровідних документах до закону, направлення військовослужбовців у складі підрозділів на території держав-партнерів зумовлене широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України та нарощуванням агресором зусиль щодо подальшого захоплення українських територій. Перебування підрозділів ЗСУ на території держав-партнерів сприятиме отриманню складної військової техніки та професійному опануванню її використання для захисту суверенітету територіальної цілісності України.

Згідно з указом президента підрозділи ЗСУ направляються до інших держав на строк до припинення або скасування дії воєнного стану в Україні. Корвет Військово-морських сил ЗСУ "Гетьман Іван Мазепа" (типу "Ada") у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 106 військовослужбовців направляється до Туреччини. Протимінні кораблі "Черкаси", "Чернігів" (типу "Sandown"), "Маріуполь", "Мелітополь", "Генічеськ" (типу "Alkmaar") та Управління 1-го дивізіону протимінних кораблів Флотилії ВМС ЗСУ у складі штабу протимінних дій загальною чисельністю до 215 військовослужбовців - до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4024
  0,0866
 0,21
EUR
 1
 48,1386
  0,0356
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1247  0,12 0,29 41,6628  0,15 0,37
EUR 48,0116  0,12 0,25 48,6447  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4800  0,01 0,02 41,4950  0,01 0,01
EUR 48,1300  0,12 0,25 48,1650  0,12 0,25

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес