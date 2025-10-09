Рада схвалила указ президента про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав

Верховна Рада схвалила указ президента Володимира Зеленського про направлення підрозділів Збройних сил України (ЗСУ) до інших держав.

За відповідний закон №14059 у цілому проголосували 282 народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради у четвер.

Як зазначається у супровідних документах до закону, направлення військовослужбовців у складі підрозділів на території держав-партнерів зумовлене широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України та нарощуванням агресором зусиль щодо подальшого захоплення українських територій. Перебування підрозділів ЗСУ на території держав-партнерів сприятиме отриманню складної військової техніки та професійному опануванню її використання для захисту суверенітету територіальної цілісності України.

Згідно з указом президента підрозділи ЗСУ направляються до інших держав на строк до припинення або скасування дії воєнного стану в Україні. Корвет Військово-морських сил ЗСУ "Гетьман Іван Мазепа" (типу "Ada") у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 106 військовослужбовців направляється до Туреччини. Протимінні кораблі "Черкаси", "Чернігів" (типу "Sandown"), "Маріуполь", "Мелітополь", "Генічеськ" (типу "Alkmaar") та Управління 1-го дивізіону протимінних кораблів Флотилії ВМС ЗСУ у складі штабу протимінних дій загальною чисельністю до 215 військовослужбовців - до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

