Рада схвалила указ президента про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав
12:27 09.10.2025 |
Верховна Рада схвалила указ президента Володимира Зеленського про направлення підрозділів Збройних сил України (ЗСУ) до інших держав.
За відповідний закон №14059 у цілому проголосували 282 народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради у четвер.
Як зазначається у супровідних документах до закону, направлення військовослужбовців у складі підрозділів на території держав-партнерів зумовлене широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України та нарощуванням агресором зусиль щодо подальшого захоплення українських територій. Перебування підрозділів ЗСУ на території держав-партнерів сприятиме отриманню складної військової техніки та професійному опануванню її використання для захисту суверенітету територіальної цілісності України.
Згідно з указом президента підрозділи ЗСУ направляються до інших держав на строк до припинення або скасування дії воєнного стану в Україні. Корвет Військово-морських сил ЗСУ "Гетьман Іван Мазепа" (типу "Ada") у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 106 військовослужбовців направляється до Туреччини. Протимінні кораблі "Черкаси", "Чернігів" (типу "Sandown"), "Маріуполь", "Мелітополь", "Генічеськ" (типу "Alkmaar") та Управління 1-го дивізіону протимінних кораблів Флотилії ВМС ЗСУ у складі штабу протимінних дій загальною чисельністю до 215 військовослужбовців - до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.
