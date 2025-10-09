Фінансові новини
- |
- 09.10.25
- |
- 12:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Банки та банківські технології
Верховна Рада попередньо підтримала створення Кіберсил ЗСУ, за – 255 нардепів
12:24 09.10.2025 |
Верховна Рада зробила крок до створення Кіберсил Збройних Сил України. Відповідний законопроєкт № 12349 ухвалено за основу. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.
"Започатковуємо новий орган військового управління в складі ЗСУ, що відповідатиме за кібероборону держави. Кіберсили діятимуть під безпосереднім військовим керівництвом Головнокомандувача ЗСУ та під загальним керівництвом Верховного Головнокомандувача - Президента України", - написав очільник МОУ.
Він пояснив, що серед основних завдання Кіберсил буде:
- захист систем електронних комунікацій та систем управління технологічними процесами ЗСУ;
- підготовка та ведення військових кібероперацій;
- військова співпраця з НАТО та іншими партнерами для протидії спільним загрозам у кіберпросторі.
За словами міністра оборони, Кіберсили також зможуть залучати до свого складу цивільних осіб, які не набуватимуть статусу військовослужбовця і будуть виконувати завдання відповідно до укладеного контракту.
Зазначимо, що законопроєкт "Про Кіберсили Збройних Сил України" було зареєстровано у Верховній Раді 19 грудня 2024 року. У першому читанні його підтримали 255 народних депутатів.
