Фінансові новини
- |
- 08.10.25
- |
- 16:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рада має намір забезпечити законність та прозорість у діяльності органів місцевого самоврядування
13:57 08.10.2025 |
Верховна Рада має намір забезпечити законність та прозорість у діяльності органів місцевого самоврядування.
За відповідний законопроєкт №14048 про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення законності та прозорості у діяльності органів місцевого самоврядування у першому читанні проголосували 243 народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.
Як зазначив народний депутат Віталій Безгін (фракція "Слуга народу"), представляючи законопроєкт на засіданні парламенту, ухвалення цього закону є частиною зобов'язань України в межах програми Ukraine Facility (програма фінансової підтримки України від Європейського Союзу - ІФ-У). "Вартість цього законопроєкту - це приблизно 30 мільярдів гривень у державний бюджет", - сказав він.
Народний депутат звернув увагу, що закон у частині наглядових повноважень набирає чинності через рік після завершення воєнного стану. "А це означає, що ні про які взаємини зараз і перетягування канату між чинною центральною владою та чинними місцевими органами влади не може йтися, адже через рік після завершення воєнного стану, скоріш за все, відбудуться і парламентські, і президентські, і, дуже ймовірно, місцеві вибори", - сказав Безгін.
Як повідомлялося, законопроєкт містить положення про формування кадрового резерву для призначення голів районних державних адміністрацій та визначення вимог до кандидатів.
Автори законопроєкту також пропонують запровадити систему контролю за законністю та прозорістю актів органів місцевого самоврядування та визначити порядок здійснення державного нагляду за ними.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада не змогла призначити суддів КС
ТОП-НОВИНИ
|Посли ЄС схвалили нову торговельну угоду з Україною, її затвердять 13 жовтня
|Цивінський відреагував на розслідування про «мільйонера з БЕБ»: Буде перезавантаження
|FT: ЄС посилює тиск на Бельгію для дозволу на використання заморожених росактивів
|Україна не втручається у справу щодо підозрюваного в підриві «Північних потоків», це судова справа — посол
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Середня ціна на бензин марки А-95 зберігається на рівні 58,72 грн/л, на дизельне пальне - на рівні 55,87 грн/л
|Рада проголосувала за створення Виплатної агенції для агродотацій
|Ціни на нафту посилили зростання, Brent на рівні $66,3 за барель
|Посли ЄС схвалили нову торговельну угоду з Україною, її затвердять 13 жовтня
|Мінекономіки розповіло про хід реформи управління публічними інвестиціями
|Рада має намір забезпечити законність та прозорість у діяльності органів місцевого самоврядування
Бізнес
|Сем Альтман заявив, що ChatGPT досяг 800 млн активних користувачів на тиждень
|В США створили «безкоміркову» технологію батарей для електромобілів, яка може збільшити пробіг на 50%
|OpenAI закупить чипи AMD на десятки мільярдів доларів
|Український розробник цифрового банкінгу став першим «єдинорогом» у галузі Fintech
|Користувачі Gmail можуть надсилати листи з наскрізним шифруванням кому завгодно
|В Україні вперше продаж нових авто очолили електромобілі
|ЄС просуває нову ШІ-стратегію, щоб зменшити залежність від США та Китаю