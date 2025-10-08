Верховна Рада має намір забезпечити законність та прозорість у діяльності органів місцевого самоврядування.

За відповідний законопроєкт №14048 про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення законності та прозорості у діяльності органів місцевого самоврядування у першому читанні проголосували 243 народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

Як зазначив народний депутат Віталій Безгін (фракція "Слуга народу"), представляючи законопроєкт на засіданні парламенту, ухвалення цього закону є частиною зобов'язань України в межах програми Ukraine Facility (програма фінансової підтримки України від Європейського Союзу - ІФ-У). "Вартість цього законопроєкту - це приблизно 30 мільярдів гривень у державний бюджет", - сказав він.

Народний депутат звернув увагу, що закон у частині наглядових повноважень набирає чинності через рік після завершення воєнного стану. "А це означає, що ні про які взаємини зараз і перетягування канату між чинною центральною владою та чинними місцевими органами влади не може йтися, адже через рік після завершення воєнного стану, скоріш за все, відбудуться і парламентські, і президентські, і, дуже ймовірно, місцеві вибори", - сказав Безгін.

Як повідомлялося, законопроєкт містить положення про формування кадрового резерву для призначення голів районних державних адміністрацій та визначення вимог до кандидатів.

Автори законопроєкту також пропонують запровадити систему контролю за законністю та прозорістю актів органів місцевого самоврядування та визначити порядок здійснення державного нагляду за ними.