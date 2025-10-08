Верховна Рада прийняла законопроєкт про Нацустанову розвитку

Верховна Рада України прийняла у другому читанні законопроєкт "Про Національну установу розвитку".

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"За" проголосувало 280 народних депутатів, написав він у Telegram.

"Законопроєкт спрямований на вирішення проблем з фінансуванням релокованого бізнесу, підприємств у прифронтових регіонах, бізнесу внутрішньо переміщених осіб, а також проєктів з підвищеним рівнем ризику", - нагадав Гетманцев.

Він забезпечить залучення коштів приватних інвесторів та спрямування їх на відновлення економіки через різні фінансові інструменти, зазначив голова комітету.

А також - підтримку передусім малого та середнього підприємництва, яке опинилося у складних умовах, але має потенціал для відновлення та розвитку.

Окремо передбачено можливість підтримки інших категорій осіб (в тому числі і фізичних), які не мають доступу до фінансування на адекватних умовах або такий доступ ускладнений через кризу, недосконалість ринкових механізмів чи інші обставини.

Національна установа розвитку - це державна спеціалізована інституція "з чітким мандатом на відновлення й структурну трансформацію економіки". Її головна місія - реалізація програм кредитування для відбудови країни, зазначив Гетманцев.