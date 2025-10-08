Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Верховна Рада прийняла законопроєкт про Нацустанову розвитку

13:51 08.10.2025 |

Право

 

Верховна Рада України прийняла у другому читанні законопроєкт "Про Національну установу розвитку".

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"За" проголосувало 280 народних депутатів, написав він у Telegram.

"Законопроєкт спрямований на вирішення проблем з фінансуванням релокованого бізнесу, підприємств у прифронтових регіонах, бізнесу внутрішньо переміщених осіб, а також проєктів з підвищеним рівнем ризику", - нагадав Гетманцев.

Він забезпечить залучення коштів приватних інвесторів та спрямування їх на відновлення економіки через різні фінансові інструменти, зазначив голова комітету.

А також - підтримку передусім малого та середнього підприємництва, яке опинилося у складних умовах, але має потенціал для відновлення та розвитку.

Окремо передбачено можливість підтримки інших категорій осіб (в тому числі і фізичних), які не мають доступу до фінансування на адекватних умовах або такий доступ ускладнений через кризу, недосконалість ринкових механізмів чи інші обставини.

Національна установа розвитку - це державна спеціалізована інституція "з чітким мандатом на відновлення й структурну трансформацію економіки". Її головна місія - реалізація програм кредитування для відбудови країни, зазначив Гетманцев.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4024
  0,0866
 0,21
EUR
 1
 48,1386
  0,0356
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0050  0,00 0,00 41,5100  0,01 0,01
EUR 47,8906  0,21 0,44 48,5538  0,17 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3650  0,06 0,15 41,3775  0,04 0,10
EUR 48,0800  0,07 0,15 48,1100  0,08 0,17

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес