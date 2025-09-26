Авторизация

Спрощену процедуру розгляду євроінтеграційних ініціатив пропонують затвердити у Верховній Раді

09:32 26.09.2025 |

Право, Політика

 

Окрему спрощену процедуру розгляду у Верховній Раді євроінтеграційних ініціатив пропонують затвердити голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та його заступники Олександр Корнієнко та Олена Кондратюк, які внесли відповідний законопроєкт №13653, а також депутати опозиційної фракції "Європейська солідарність", які подали альтернативний законопроєкт №13653-1.

"Обидва законопроєкти визначають, що спеціальний статус отримують лише законопроєкти, спрямовані на адаптацію українського законодавства до acquis ЄС (правових норм ЄС) або передбачають виконання міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції. Для таких ініціатив пропонується розгляд за скороченою процедурою - в одному читанні замість двох", - описує документи проєкт "Вокс Україна" у своєму огляді важливих законопроєктів.

Експерти "Вокс Україна" зазначають, що для такого спрощення необхідні позитивні висновки профільного комітету й Кабінету міністрів, бо якщо євроінтеграційний законопроєкт внесений народними депутатами, то він обов'язково надсилатиметься на експертизу до уряду для отримання пропозицій та зауважень.

У двох законопроєктах передбачено однаковий перелік формальних вимог. Серед іншого має бути пояснювальна записка, з планом (терміни й етапи) адаптації європейського акту, перелік заходів і ресурсів, щоб новий закон дійсно запрацював після ухвалення. Окрім того потрібен офіційний перекладом європейського акта та перелік усіх підзаконних актів, які потрібно буде ухвалити для реалізації закону, а також погодження від Європейської Комісії, якщо воно є. Без цих документів законопроєкт не отримає статусу адаптаційного і не зможе пройти за спрощеною процедурою.

Основний законопроєкт №13653 передбачає, що основним ініціатором "законопроєктів з адаптації" до права ЄС, як правило, виступає Кабінет міністрів, адже саме уряд формує і затверджує Національну програму адаптації законодавства до права ЄС - це нова програма, яку зараз розробляє Міністерство юстиції на заміну чинної Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Тільки законопроєкти, включені до цієї програми, можуть отримати спеціальний статус і пройти за спрощеною процедурою, що описана вище, а альтернативні до урядових проєкти допускаються тільки протягом 7 днів після реєстрації основного законопроєкту замість поточної норми у 14 днів.

Альтернативний законопроєкт №13653-1 використовує термін "євроінтеграційний законопроєкт" та пропонує надати повноваження підтвердження цього статусу парламентському Комітету з питань інтеграції до ЄС, який очолює співавторка №13653-1 Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Отже, проєкт №13653 робить Кабінет міністрів головним координатором процесу і прив'язує статус ініціатив до урядової програми. Альтернативний варіант №13653-1, окрім цього, надає додаткові повноважень профільному комітету Ради", - роблять висновок експерти проєкту "Вокс Україна".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

