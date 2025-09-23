Зеленський підписав закон про спецправила для резидентів Defense City

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який створює сприятливі умови для діяльності підприємств оборонно-промислового комплексу та підвищує обороноздатність України.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на картку закону на сайті парламенту.

Документ спрощує митні процедури для підприємств ОПК, Збройних Сил та інших силових структур під час імпорту, тимчасового ввезення чи переробки оборонних товарів.

Очікується, що це дозволить швидше доставляти зброю, техніку та компоненти, мінімізує бюрократичні затримки та сприятиме збільшенню виробництва.

Окремо закон запроваджує спеціальні правила для резидентів індустріального парку «Defense City».