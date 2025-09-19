Рада не підтримала скасування голосування за закон про забезпечення поваги до суду

Верховна Рада не підтримала скасування голосування за прийняття у другому читанні та в цілому проєкту закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо забезпечення поваги до суду та оперативності розгляду кримінального провадження судом.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", за відповідну постанову №11387-п проголосували 211 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у п'ятницю (для прийняття рішення необхідно мінімум 226 голосів у підтримку - ІФ-У).

Верховна Рада ухвалила закон про забезпечення поваги до суду та оперативності розгляду кримінального провадження судом (№11387) 3 вересня.

Він передбачає посилення відповідальності за неповагу до суду, зокрема, шляхом підвищення штрафів для учасників процесу. Закон запроваджує штрафи за неявку за викликом слідчого судді або суду від 3028 грн до 12112 грн. Закон також посилює відповідальність за недобросовісну поведінку учасників кримінального процесу.