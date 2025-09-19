Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада не підтримала скасування голосування за закон про забезпечення поваги до суду

14:22 19.09.2025 |

Право

 

Верховна Рада не підтримала скасування голосування за прийняття у другому читанні та в цілому проєкту закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо забезпечення поваги до суду та оперативності розгляду кримінального провадження судом.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", за відповідну постанову №11387-п проголосували 211 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у п'ятницю (для прийняття рішення необхідно мінімум 226 голосів у підтримку - ІФ-У).

Верховна Рада ухвалила закон про забезпечення поваги до суду та оперативності розгляду кримінального провадження судом (№11387) 3 вересня.

Він передбачає посилення відповідальності за неповагу до суду, зокрема, шляхом підвищення штрафів для учасників процесу. Закон запроваджує штрафи за неявку за викликом слідчого судді або суду від 3028 грн до 12112 грн. Закон також посилює відповідальність за недобросовісну поведінку учасників кримінального процесу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2488
  0,0547
 0,13
EUR
 1
 48,7850
  0,0112
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 09:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9019  0,02 0,05 41,4332  0,01 0,03
EUR 48,2435  0,12 0,24 48,9755  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2100  0,14 0,34 41,2400  0,13 0,32
EUR 48,4750  0,13 0,26 48,5100  0,12 0,25

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес