19.09.25
13:21
RSS
мапа сайту
Україна контролюватиме гуманітарний транспорт: новий закон воєнного часу
09:52 19.09.2025 |
Новий закон визначає, хто і як може користуватися транспортом гуманітарних організацій. Це захистить ресурси та прискорить евакуацію цивільних і поранених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради на Youtube.
Верховна Рада України 18 вересня ухвалила зміни до закону "Про гуманітарну допомогу", які регулюють використання транспортних засобів гуманітарних організацій під час воєнного стану.
Проєкт №11377 чітко визначає поняття "гуманітарне реагування", "гуманітарна організація" та "верифікована гуманітарна організація".
Документ встановлює відповідальність за нецільове використання транспорту, який призначений виключно для гуманітарних завдань. Він дозволяє ефективно забезпечувати діяльність гуманітарних організацій, перевезення гуманітарної допомоги, евакуацію поранених і цивільних, а також підтримку роботи підприємств критичної інфраструктури.
Закон удосконалює норми, що регулюють ввезення та використання транспорту гуманітарної допомоги, роблячи цей процес більш прозорим і контрольованим. Його ухвалення дозволить оперативніше забезпечувати гуманітарні потреби у період воєнного стану та підвищить ефективність роботи донорів і благодійних організацій.
В умовах війни до України надходить велика кількість гуманітарної та благодійної допомоги від вітчизняних і міжнародних донорів. Закон забезпечує правові підстави для її цільового використання, що безпосередньо впливає на життєдіяльність населення та обороноздатність країни.
Нагадаємо, в лютому 2025 року Кабінет міністрів припинив функціонування системи "Шлях" для водіїв, що перевозять гуманітарні вантажі.
Державна прикордонна служба України (ДПСУ) повідомила, що згідно з рішенням Кабінету міністрів, чоловіки, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, перетинатимуть кордон на загальних підставах.
