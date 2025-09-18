Верховний суд ухвалив рішення щодо перевірок податкової служби

Під час фактичних перевірок податківці можуть використовувати інформацію у Системі обліку даних реєстраторів розрахункових операцій.

Про це повідомляє Державна податкова служба України.

Таку правову позицію сформував Верховний Суд, зазначає ДПС.

"Контролюючі органи можуть використовувати під час проведення фактичних перевірок податкову інформацію, яка міститься в Системі обліку даних реєстраторів розрахункових операцій (СОД РРО)", - говориться у повідомленні.

Аналізуючи вимоги Податкового кодексу України, Верховний Суд вказав на можливість використання під час фактичних перевірок податкової інформації, яка надходить від платників податків через бази даних інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем.

Зокрема, йдеться про фінансово-господарські операції, про застосування РРО/ПРРО, електронних копій розрахункових документів та фіскальних звітних чеків, поданих через інформаційну систему СОД РРО, а також іншої інформації яка міститься в СОД РРО.

"Такі дані можуть бути самостійною підставою для висновків під час проведення фактичної перевірки. Тож, застосування такої інформації є належною реалізацією функції податкового контролю", - зазначають податківці.

Також суд підтвердив право контролюючих органів під час проведення такої перевірки досліджувати питання дотримання суб'єктами господарювання порядку проведення розрахунків за весь період, що перевіряється.

ДПС здійснює податковий контроль з урахуванням принципів, закладених рішенням РНБО про запровадження мораторію на безпідставні перевірки та втручання держорганів у діяльність бізнесу, нагадує ДПС.

Тож, податковий контроль здійснюється "виключно з урахуванням ризик-орієнтованого підходу і за наявності високих ступенів ризику".