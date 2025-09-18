Фінансові новини
- |
- 18.09.25
- |
- 13:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Президент підписав закон про військового омбудсмана
11:52 18.09.2025 |
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №13266 "Про військового омбудсмана", підтриманий Верховною Радою напередодні.
Відповідна позначка з'явилася у картці закону на сайті парламенту.
Як повідомлялося, закон має на меті визначити правовий статус і повноваження військового омбудсмана.
Згідно із законом військовий омбудсмен працюватиме при президентові України та буде реалізовувати демократичний цивільний контроль у секторі безпеки й оборони. Зокрема, прийматиме скарги військовослужбовців, буде здійснювати перевірки у військових частинах та управлінських установах, формуватиме звіти та взаємодіятиме з іншими органами влади.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|УП: Шурма намагається заблокувати передання даних із його телефона українським слідчим
|Сили спецоперацій України знову уразили Волгоградський НПЗ та зупинили завод
|Зеленський: План «А» – закінчити війну у 2025-му, «Б» – шукати $60 млрд на наступний рік
|Садовий заявив, що в його кабінеті знайшли прослуховувальний пристрій
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Переробні підприємства отримають маже ₴87 мільйонів грантів на розвиток та відновлення
|Уряд продовжив на ОЗП 2025/2026 проєкт допомоги населенню прифронтових регіонів LNG, включив до нього Запоріжжя
|Президент підписав закон про військового омбудсмана
|Зеленський остаточно схвалив ратифікацію угоди про 100-річне партнерство з Британією
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 18.09.25
|Виплати малозабезпеченим замінять базовою соціальною допомогою з 1 січня: Кабмін схвалив законопроєкт
Бізнес
|Пекін: американський TikTok працюватиме на китайському алгоритмі
|Запущений перший у світі квантовий комп'ютер на кремнієвих чипах
|Перший погляд на NVIDIA RTX 6090: чип Rubin CPX відкриває деталі
|2-нм процесор Mediatek Dimensity 9600 теж отримає мідний радіатор як і Exynos 2600
|Aston Martin першим отримає «розумні» шини Pirelli
|Компанія Alphabet, власник Google, досягла ринкової капіталізації у $3 трлн
|Windows 11 отримає вбудовану функцію перевірки швидкості інтернету прямо з панелі завдань