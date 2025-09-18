Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Президент підписав закон про військового омбудсмана

11:52 18.09.2025 |

Право

 

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №13266 "Про військового омбудсмана", підтриманий Верховною Радою напередодні.

Відповідна позначка з'явилася у картці закону на сайті парламенту.

Як повідомлялося, закон має на меті визначити правовий статус і повноваження військового омбудсмана.

Згідно із законом військовий омбудсмен працюватиме при президентові України та буде реалізовувати демократичний цивільний контроль у секторі безпеки й оборони. Зокрема, прийматиме скарги військовослужбовців, буде здійснювати перевірки у військових частинах та управлінських установах, формуватиме звіти та взаємодіятиме з іншими органами влади.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1941
  0,0189
 0,05
EUR
 1
 48,7738
  0,1171
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 09:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9239  0,00 0,01 41,4471  0,01 0,03
EUR 48,3604  0,00 0,01 49,0779  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2450  0,03 0,08 41,2550  0,02 0,04
EUR 48,7700  0,07 0,14 48,8000  0,07 0,14

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес