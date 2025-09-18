Фінансові новини
- |
- 18.09.25
- |
- 13:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський остаточно схвалив ратифікацію угоди про 100-річне партнерство з Британією
11:51 18.09.2025 |
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який ратифікує угоду про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією і Північною Ірландією.
Про це свідчать дані з картки законопроєкту на сайті Верховної Ради, повідомляє "Європейська правда".
У картці зазначено, що документ повернуто з підписом президента.
Документ закріплює нову довгострокову рамку двосторонньої співпраці, яка торкається безпеки, оборони, економіки, науки, технологій і культурних зв'язків.
Верховна Рада проголосувала за її ратифікацію у середу, 17 вересня.
Україна та Британія 16 січня підписали історичну угоду про сторічне партнерство задля поглиблення безпекових зв'язків та зміцнення партнерства для майбутніх поколінь.
Ця угода була укладена на основі безпекової угоди, підписаної 12 січня 2024 року.
Фактично нова угода розширює співпрацю Києва і Лондона у сфері безпеки та продовжує її з десятирічного на сторічний термін.
Документ охоплює співпрацю у питаннях безпеки та оборони, морській сфері, економіці, енергетиці, правосудді (включаючи міжнародне), протидії дезінформації тощо.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|УП: Шурма намагається заблокувати передання даних із його телефона українським слідчим
|Сили спецоперацій України знову уразили Волгоградський НПЗ та зупинили завод
|Зеленський: План «А» – закінчити війну у 2025-му, «Б» – шукати $60 млрд на наступний рік
|Садовий заявив, що в його кабінеті знайшли прослуховувальний пристрій
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Переробні підприємства отримають маже ₴87 мільйонів грантів на розвиток та відновлення
|Уряд продовжив на ОЗП 2025/2026 проєкт допомоги населенню прифронтових регіонів LNG, включив до нього Запоріжжя
|Президент підписав закон про військового омбудсмана
|Зеленський остаточно схвалив ратифікацію угоди про 100-річне партнерство з Британією
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 18.09.25
|Виплати малозабезпеченим замінять базовою соціальною допомогою з 1 січня: Кабмін схвалив законопроєкт
Бізнес
|Пекін: американський TikTok працюватиме на китайському алгоритмі
|Запущений перший у світі квантовий комп'ютер на кремнієвих чипах
|Перший погляд на NVIDIA RTX 6090: чип Rubin CPX відкриває деталі
|2-нм процесор Mediatek Dimensity 9600 теж отримає мідний радіатор як і Exynos 2600
|Aston Martin першим отримає «розумні» шини Pirelli
|Компанія Alphabet, власник Google, досягла ринкової капіталізації у $3 трлн
|Windows 11 отримає вбудовану функцію перевірки швидкості інтернету прямо з панелі завдань