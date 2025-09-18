Зеленський остаточно схвалив ратифікацію угоди про 100-річне партнерство з Британією

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який ратифікує угоду про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією і Північною Ірландією.

Про це свідчать дані з картки законопроєкту на сайті Верховної Ради, повідомляє "Європейська правда".

У картці зазначено, що документ повернуто з підписом президента.

Документ закріплює нову довгострокову рамку двосторонньої співпраці, яка торкається безпеки, оборони, економіки, науки, технологій і культурних зв'язків.

Верховна Рада проголосувала за її ратифікацію у середу, 17 вересня.

Україна та Британія 16 січня підписали історичну угоду про сторічне партнерство задля поглиблення безпекових зв'язків та зміцнення партнерства для майбутніх поколінь.

Ця угода була укладена на основі безпекової угоди, підписаної 12 січня 2024 року.

Фактично нова угода розширює співпрацю Києва і Лондона у сфері безпеки та продовжує її з десятирічного на сторічний термін.

Документ охоплює співпрацю у питаннях безпеки та оборони, морській сфері, економіці, енергетиці, правосудді (включаючи міжнародне), протидії дезінформації тощо.