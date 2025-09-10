Фінансові новини
10.09.25
17:46
RSS
мапа сайту
Зеленський підписав новий закон про професійну освіту
14:26 10.09.2025 |
Президент Володимир Зеленський підписав новий закон "Про професійну освіту".
Відповідний законопроєкт №13107-д повернули до Верховної Ради із підписом голови держави 9 вересня, повідомляється на сайті парламенту.
Верховна Рада ухвалила його у другому читанні 21 серпня. Це було одним із зобов'язань України за програмою фінансування Ukraine Facility, які мали виконати у другому кварталі цього року.
Новий документ має замінити чинний закон "Про професійну (професійно-технічну) освіту", ухвалений у 1998 році.
Серед іншого, він передбачає, що кожна особа має право впродовж життя безоплатно здобути професійну освіту за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, незалежно від наявності у неї здобутої фахової передвищої чи вищої освіти.
При цьому державні та місцеві бюджети мають фінансувати здобуття професійної освіти і професійних кваліфікацій для не менше ніж 25% випускників шкіл. Цей відсоток зростатиме поступово з 13% у 2026 році до 25% - у 2030 році.
Крім того, закон "Про професійну освіту", серед іншого, передбачає:
* запровадження нових засад державної політики у сфері професійної освіти;
* створення нових умов і можливостей для здобуття професійної освіти впродовж життя;
* створення нової системи фінансування закладів професійної освіти;
* запровадження нових механізмів реалізації здобуття профільної середньої освіти професійного спрямування з урахуванням переходу на трирічну профільну середню освіту з 2027 року;
* посилення автономії закладів професійної освіти;
* запровадження механізму визнання/підтвердження результатів навчання компетентностей) і кваліфікацій;
* спрощення механізму передачі закладів професійної освіти з державної у комунальну власність;
* визначення конкретних форм та механізмів поєднання зусиль бізнесу і професійної освіти;
* посилення співпраці закладів професійної освіти з роботодавцями та розширення механізму партнерства тощо;
* визначення особливостей освітньої діяльності суб'єктів, що здійснюють навчання на робочому місці (на виробництві);
* запровадження нового органу управління закладу професійної освіти - наглядової ради, який буде складатися переважно із роботодавців та бізнеспартнерів.
