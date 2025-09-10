Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський підписав новий закон про професійну освіту

14:26 10.09.2025 |

Право

 

Президент Володимир Зеленський підписав новий закон "Про професійну освіту".

Відповідний законопроєкт №13107-д повернули до Верховної Ради із підписом голови держави 9 вересня, повідомляється на сайті парламенту.

Верховна Рада ухвалила його у другому читанні 21 серпня. Це було одним із зобов'язань України за програмою фінансування Ukraine Facility, які мали виконати у другому кварталі цього року.

Новий документ має замінити чинний закон "Про професійну (професійно-технічну) освіту", ухвалений у 1998 році.

Серед іншого, він передбачає, що кожна особа має право впродовж життя безоплатно здобути професійну освіту за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, незалежно від наявності у неї здобутої фахової передвищої чи вищої освіти.

При цьому державні та місцеві бюджети мають фінансувати здобуття професійної освіти і професійних кваліфікацій для не менше ніж 25% випускників шкіл. Цей відсоток зростатиме поступово з 13% у 2026 році до 25% - у 2030 році.

Крім того, закон "Про професійну освіту", серед іншого, передбачає:

* запровадження нових засад державної політики у сфері професійної освіти;

* створення нових умов і можливостей для здобуття професійної освіти впродовж життя;

* створення нової системи фінансування закладів професійної освіти;

* запровадження нових механізмів реалізації здобуття профільної середньої освіти професійного спрямування з урахуванням переходу на трирічну профільну середню освіту з 2027 року;

* посилення автономії закладів професійної освіти;

* запровадження механізму визнання/підтвердження результатів навчання компетентностей) і кваліфікацій;

* спрощення механізму передачі закладів професійної освіти з державної у комунальну власність;

* визначення конкретних форм та механізмів поєднання зусиль бізнесу і професійної освіти;

* посилення співпраці закладів професійної освіти з роботодавцями та розширення механізму партнерства тощо;

* визначення особливостей освітньої діяльності суб'єктів, що здійснюють навчання на робочому місці (на виробництві);

* запровадження нового органу управління закладу професійної освіти - наглядової ради, який буде складатися переважно із роботодавців та бізнеспартнерів.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2138
  0,0901
 0,22
EUR
 1
 48,2408
  0,0508
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 10:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8875  0,02 0,04 41,4018  0,01 0,03
EUR 47,9682  0,07 0,15 48,6107  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2900  0,13 0,30 41,3200  0,13 0,30
EUR 48,4000  0,09 0,19 48,4300  0,07 0,14

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес