Кабмін зареєстрував у Раді нову версію законопроєкту про «податок на OLX»
13:20 10.09.2025 |
Кабінет міністрів 9 вересня зареєстрував у Верховній Раді оновлену пропозицію щодо оподаткування доходів від цифрових платформ, повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.
Вона складається з двох взаємопов'язаних законопроєктів "щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи" №14025 і №14026.
Станом на ранок 10 вересня тексти законопроєктів ще не були опубліковані, але про основні положення раніше розповіло Міністерство фінансів. Порівняно з квітневою версією вони залишилися без змін.
Буде дві ставки податку на доходи фізичних осіб: 5% (пільгова) і 18% (загальна).
Оператори платформ (Airbnb, Uber, Bolt, Uklon, OLX тощо) повинні будуть ідентифікувати своїх користувачів-продавців й подавати звіти до Державної податкової служби про їхні доходи. Платформи самі стануть податковими агентами, тому користувачам здебільшого не потрібно буде подавати декларації.
Під оподаткування потраплять оренда нерухомості та паркомісць, особисті послуги, продаж товарів, оренда транспорту.
Пільгова ставка застосовуватиметься для тих, хто відкриє окремий банківський рахунок для доходів з платформ, не є самозайнятим і не має найманих працівників, не торгує підакцизними товарами й отримує до 6,7 млн грн на рік (834 мінзарплати).
Загальна ставка ПДФО залишається для всіх, хто не відповідає цим умовам.
Якщо протягом року здійснено не більше трьох продажів через платформу на суму до 2000 євро, допускається використання наявного поточного рахунку, відкритого для власних потреб.
Не оподатковуватимуться доходи від продажу товарів на суму до 36 336 грн на рік (12 прожиткових мінімумів) - цієї норми не було в попередній редакції законопроєкту.
