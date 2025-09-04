Рада має намір повернути кримінальну відповідальність за перше СЗЧ - перше читання

Верховна Рада України має намір повернути кримінальну відповідальність військовослужбовців за перше самовільне залишення військової частини (СЗЧ).

За відповідний законопроєкт № 13260 про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо відповідальності за скоєння кримінальних правопорушень, пов'язаних із самовільним залишенням в умовах воєнного стану військової частини або місця служби у першому читанні проголосували 277 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у четвер.

Законопроєкт пропонує виключити ч.5 ст.401 Кримінального кодексу, згідно з якою особа, яка вперше здійснила СЗЧ може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно звернулася до слідчого, прокурора, суду із клопотанням про намір повернутися до військової частини або до місця служби.

Як зазначив на брифінгу член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко (фракція "Слуга народу"), після ухвалення закону та вступу його у дію, "ніяких пом'якшувальних фактів до осіб, які пішли у СЗЧ не буде". Однак він наголосив, що "у перехідних положеннях до законопроєкту передбачено, що той, хто на момент прийняття цього закону звернувся до слідчих органів чи командирів, чи той, у кого документи знаходяться на розгляді (для повернення добровільно на місце служби - ІФ-У) буде звільнено від кримінальної відповідальності".