- 04.09.25
- 02:37
В Україні спростять доступ до спортивних залів, басейнів і стадіонів: Рада ухвалила закон
23:10 03.09.2025 |
В Україні спростять доступ до спортивних споруд і стадіонів. Відповідний закон (реєстраційний №12284) Верховна Рада ухвалила в середу, 3 вересня, 265 голосами, повідомило Міністерство молоді та спорту.
Йдеться про зміни до ст. 2 закону "Про оренду державного та комунального майна" щодо надання державними й комунальними закладами платних послуг у сфері фізичної культури та спорту, що не є орендою.
"Завдяки впровадженню [змін] спортивні організації та колективи зможуть отримати доступ до спортивних споруд, а ті, своєю чергою, отримають нових відвідувачів, а також можливість утримувати та оновлювати свою інфраструктуру, не навантажуючи бюджет громади", - прокоментував ухвалення закону профільний міністр Матвій Бідний.
Нова редакція закону визначає, що надання платних послуг у сфері фізичної культури та спорту - це не оренда. Тепер заклади зможуть самостійно надавати послуги без укладання договорів оренди, зберігаючи контроль над майном.
Раніше будь-яке платне використання спортивних споруд трактувалося як оренда, що вимагало складних та тривалих процедур.
Тепер платні послуги - це окремий, спрощений механізм, наголосили у міністерстві. До них належать:
→ проведення спортивних, фізкультурно-оздоровчих, культурно-масових заходів;
→ надання приміщень для тренувань, змагань.
Нововведення стосується лише тих об'єктів, що внесені до Електронного реєстру спортивних споруд. Перелік послуг щодо погодинного користування спортивними спорудами має затвердити Кабмін.
