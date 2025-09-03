Фінансові новини
Зеленський підписав закони про запуск Defence City
16:43 03.09.2025 |
Президент України Володимир Зеленський підписав закони про запуск ініціативи Defence City.
Як передає Укрінформ, про це міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив у Фейсбуці.
Як наголосив Шмигаль, "розвинена українська оборонна індустрія - одна з гарантій нашої безпеки".
За його словами, глава держави підписав закони про запуск Defence City.
Defence City - спеціальний правовий режим, що надає низку пільг для виробників озброєння і військової техніки: звільнення від податку на прибуток (за умови реінвестування), звільнення від податку на землю та нерухомість (якщо використовується у виробництві), звільнення від екологічного податку, спрощення митних процедур, спрощений режим міжнародної передачі оборонної продукції, особливості релокації і реалізація заходів з підвищення захисту виробничих потужностей підтримуються державою.
Шмигаль наголосив, що виробники оборонно-промислового комплексу, які мають стратегічне значення для обороноздатності держави і відповідають вимогам прозорості, зможуть відкрито долучитися до Defence City.
"Створюємо ще більш сприятливі умови для українських зброярів. Діємо швидко та спонукаємо до цього наших виробників. Наша зброя - наша розумна сила", - наголосив міністр оборони.
