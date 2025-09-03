Рада схвалила штрафи посадовцям за неявку на виклик парламенту

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, яким встановлює адміністративну відповідальність за неявку на виклик парламенту, комітетів і тимчасових спеціальних комісій.

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

Йдеться про законопроєкт № 11387, який підтримали 229 народних депутатів.

За словами Гончаренка, неявка каратиметься накладенням штрафу від 2500 до 3500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. А за повторне порушення протягом року загрожує штраф від 3500 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, законопроєкт посилює покарання за неявку учасників кримінального провадження до суду без поважних причин. Так, за неприбуття на виклик слідчого судді загрожуватиме штраф до 12 112 гривень.

Також підвищуються установлені розміри штрафів за прояв неповаги до суду: за це будуть штрафувати до 3400 гривень, а за повторне порушення доведеться заплатити 6800 гривень.

Нагадаємо, у січні народні депутати скаржилися на тодішнього міністра енергетики Германа Галущенка за ігнорування викликів на засіданні парламенту та комітетів/ТСК, а в березні за це критикували міністра закордонних справ Андрія Сибігу.