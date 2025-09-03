Фінансові новини
- |
- 03.09.25
- |
- 17:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рада схвалила штрафи посадовцям за неявку на виклик парламенту
16:30 03.09.2025 |
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, яким встановлює адміністративну відповідальність за неявку на виклик парламенту, комітетів і тимчасових спеціальних комісій.
Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.
Йдеться про законопроєкт № 11387, який підтримали 229 народних депутатів.
За словами Гончаренка, неявка каратиметься накладенням штрафу від 2500 до 3500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. А за повторне порушення протягом року загрожує штраф від 3500 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Крім того, законопроєкт посилює покарання за неявку учасників кримінального провадження до суду без поважних причин. Так, за неприбуття на виклик слідчого судді загрожуватиме штраф до 12 112 гривень.
Також підвищуються установлені розміри штрафів за прояв неповаги до суду: за це будуть штрафувати до 3400 гривень, а за повторне порушення доведеться заплатити 6800 гривень.
Нагадаємо, у січні народні депутати скаржилися на тодішнього міністра енергетики Германа Галущенка за ігнорування викликів на засіданні парламенту та комітетів/ТСК, а в березні за це критикували міністра закордонних справ Андрія Сибігу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада має намір ввести тимчасове бронювання для нових працівників підприємств ВПК
|Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про легалізацію криптовалюти
|НАБУ і САП запідозрили генерала СБУ Вітюка в незаконному збагаченні
|НАБУ і САП вважають, що законопроєкт №12439 може перешкодити розслідуванню топкорупції
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Україні вдасться уникнути рецесійних явищ та мати прискорене зростання після війни, вважають у НБУ
|Відбулося перше засідання Керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови - Свириденко
|За програмою «Власна Справа» вже видали понад 28 тисяч мікрогрантів
|Аграрії отримають компенсацію 25% вартості вітчизняної техніки за липневими заявками
|Зеленський підписав закони про запуск Defence City
|Рада дозволила конфіскацію майже 1600 російських вагонів на 2,2 млрд грн
|Reuters: ОПЕК+ готується до нового збільшення квот видобутку нафти
Бізнес
|IBM та AMD разом розроблятимуть квантові комп'ютери
|Chrome поза конкуренцією: браузер Google утримує 70% користувачів PC і мобільних пристроїв
|Сонячні панелі, встановлені наприкінці 1980-х, все ще дають понад 80% потужності, — дослідження
|Windows 11 синхронізуватиме буфер обміну з Android
|Apple вимагає від постачальників перейти на роботизоване виробництво
|Південна Корея роздає роботів літнім людям
|Snapdragon 8 Elite Gen 5: 4.74 ГГц і понад 4 мільйони балів в AnTuTu