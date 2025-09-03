В Україні заборонили «самозаміси»: За продаж наборів для виготовлення заборонених рідин для вейпів штрафуватимуть

В Україні заборонили продаж наборів, призначених для самостійного виготовлення заборонених рідин для вейпів, так званих "самозамісів".

Відповідні норми передбачає закон №4536-IX, підписаний президентом Володимиром Зеленським 2 вересня, звернув увагу журналіст Євген Плінський, який відстежує боротьбу з тіньовим ринком сигарет в Україні.

Він нагадав, що в Україні ще з липня 2024 року заборонене виробництво, імпорт і продаж ароматизованих вейпів.

"Але по факту ринок тільки росте: точки з "електронками" відкриваються навіть у центрі Києва, а тіньові обороти - мільярдні... Одна з найпопулярніших схем - продаж "конструкторів": покупець платить лише за легальний компонент, а решту отримає "в подарунок", - пояснив Плінський.

Він зауважив, що новий закон має закрити і цю прогалину у законодавстві.

"Тепер забороняється навіть безоплатне розповсюдження нікотину чи рідин для вейпів, окремо або в наборах. За порушення - штраф у розмірі 200% вартості товару, але не менше 24 тисяч гривень", - додав журналіст.

Зауважимо, що напередодні детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили підпільне виробництво "самозамісів" для електронних сигарет у Кривому Розі.

Нелегальну продукцію виробляли шляхом фасування в ємності окремо кожного компонента рідкої суміші, які в результаті змішування утворювали готову рідину, що використовується в електронних сигаретах. Додатково фігуранти виготовляли ароматичні добавки, нікотин, гліцерин у різних тарах тощо. Надалі ємності пакували у картонні коробки та продавали.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили понад 5 тонн рідин, що використовуються в електронних сигаретах, розфасований товар, устаткування для незаконного виробництва, фасувальну продукцію тощо.

Як повідомлялося, державний бюджет втрачає близько 5 мільярдів гривень на рік через нелегальний ринок електронних сигарет в Україні, розповідав голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев із посиланням на дані дослідження Growford Institute.

Він пояснив, що частину цих коштів держава втрачає через схему так званих "самозамісів", коли інгредієнти для вейпів продають окремо.

Голова Комітету наголосив, що у 2025 році не було придбано жодної акцизної марки для електронних сигарет, тоді як у 2023 році - майже 7 мільйонів. Однак нелегальну продукцію продовжують продавати як через інтернет, так і у престижних торговельно-розважальних центрах, що продавці контрафакту відкрито працюють та рекламують свій товар.