Зеленський підписав зміни до Податкового кодексу про звітність ФОПів

13:08 02.09.2025 |

Право

 

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо встановлення квартальної форми єдиної звітності з ПДФО, ВЗ та ЄСВ для ФОПів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на картку закону на сайті парламенту.

Закон передбачає повернення для ФОПів та незалежників квартального звітного періоду із подання єдиної звітності з ПДФО, ВЗ та ЄСВ.

Передбачається звільнення ФОПів та незалежників від сплати ЄСВ за себе у разі сплати будь-яким роботодавцем мінімального страхового внеску, в тому числі соціальної допомоги матерям до досягнення дитини 3-х років (на сьогодні таке звільнення надавалося, якщо самозайнята особа мала основне місце роботи як найманий працівник).

Водночас передбачається включення до податкової знижки з ПДФО витрат на оренду житла, понесених учасником бойових дій або особою з інвалідністю внаслідок війни.

Запроваджується також зменшення вивізного експортного мита на сою та ріпак - до 01.01.2030 - 10%, потім щорічне зменшення на 1 в.п. до ставки 5% (звільнення власновирощеної продукції).

Також передбачено встановлення вимоги щодо середньої заробітної плати розміру 2 МЗП для всіх суб'єктів роздрібної торгівлі підакцизними товарами (алкоголь, тютюн, пальне).

Окрім того, передбачається включення нерезидентів-військовополонених до переліку осіб, за яких податкові агенти (табори, слідчі ізолятори та тюрми) сплачують ПДФО.

До 1 січня 2028 року продовжується касовий метод при постачанні, розподілі електроенергії, водопостачанні та водовідведення, а також встановлюється касовий метод зі сплати ренти за видобуток нафти та конденсату на період воєнного стану та трьох місяців після його завершення та скасування.

Як повідомлялось,16 липня Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому проєкт Закону про внесення змін до ПКУ у зв'язку з прийняттям Закону України "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення"(№ 13157).

22 липня ВРУ розглянула та не підтримала всі три проєкти постанов про скасування рішення ВРУ про прийняття у другому читанні та в цілому законопроєкту № 13157 і закон було передано на підпис Президенту.
 

