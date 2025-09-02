Фінансові новини
02.09.25
- 02:16
- RSS
- мапа сайту
"Жодного разу не впасти – це не найбільша заслуга в життя. Головне кожен раз підніматися"
Нельсон Мандела
Закон «про захист бізнесу» створює лазівки для корупціонерів – Transparency International Ukraine
14:27 01.09.2025 |
Правоохоронний комітет Верховної Ради рекомендував прийняти в цілому законопроєкт №12439 про захист бізнесу, але до нього включили поправки, які можуть створити небезпечні корупційні схеми.
Про це заявляє ГО Transparency International Ukraine.
Йдеться про законопроєкт щодо внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України. Він має удосконалити гарантії захисту суб'єктів господарювання під час здійснення кримінального провадження.
У Transparency International Ukraine вважають, що завдяки запропонованим правкам особи "зможуть уникати кримінальної відповідальності, посилаючись на будь-які роз'яснення держорганів, навіть якщо вони суперечать закону".
Також у громадській організації говорять про ризик витоку таємниць слідства - через судові оскарження може розкриватися таємна інформація з активних розслідувань.
"Додаткові проблеми для розслідувань - стануть неможливими невідкладні обшуки у корупційних справах, окрім підкупу службових осіб", - говориться у повідомленні.
Transparency International Ukraine зазначає, що комітет розглядав цей законопроєкт у закритому режимі.
"Бізнесу потрібні негайні кроки, які б унеможливили переслідування через необґрунтовані кримінальні справи, але пропонований шлях розвитку принесе більше шкоди, ніж користі. Адже правоохоронці, які вчиняють тиск на бізнес, не дотримуються закону, а порушують його. Зате норми, які пропонує оновлений законопроєкт, створюють перешкоди для розслідування цього ж тиску", - говориться у повідомленні..
Transparency International Ukraine закликає депутатів не підтримувати законопроєкт у поточній редакції
НАБУ і САП вважають, що законопроєкт №12439 може перешкодити розслідуванню топкорупції
Уряд обрав представників України до керівної ради спільного зі США фонду відбудови
В Україні запустили реєстр лобістів
США схвалили продаж Україні обладнання для підтримки систем Patriot на $179 млн
Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
