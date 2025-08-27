Уряд підтримав законопроєкт щодо обміну даними про «цифрові доходи»

Уряд схвалив законопроєкт, яким вносяться зміни до законодавчих актів України щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.

Про це інформує Міністерство фінансів.

"27 серпня 2025 року Кабінет Міністрів України схвалив проєкт Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи", - говориться у повідомленні.

Інформація про доходи користувачів цифрових платформ, податкових резидентів України, буде надходити до ДПС як від операторів платформ так і від іноземних податкових органів.

Платникам, доходи яких підпадають під нові умови, здебільшого не потрібно буде подавати окремі декларації, податковим агентом виступатиме оператор цифрової платформи.

Для доходів фізичних осіб - підзвітних продавців застосовуватиметься ставка ПДФО до 5%, якщо відкрито окремий банківський рахунок для надходжень з платформ і розрахунки проведено через нього.

Ставка також застосовуватиметься якщо такі особи не є самозайнятими, не мають найманих працівників, річний дохід не перевищує 834 мінімальні зарплати (приблизно 6,7 млн грн станом на 01.01.2025) і відсутня торгівля підакцизними товарами. "Загальна ставка ПДФО залишається 18% для всіх, хто не відповідає вказаним умовам (наприклад, має найманих працівників, не відкрив окремий рахунок, є самозайнятою особою)", - говориться у повідомленні.

Якщо протягом року здійснено не більше трьох продажів через платформу на суму до 2 тис євро, допускається використання наявного поточного рахунку, відкритого для власних потреб.

Дохід від продажу товарів через платформи, якщо він не перевищує за рік 12 прожиткових мінімумів (в умовах 2025 року - 36 336 грн), не є оподатковуваним доходом.

"Це означає, що одноразові невеликі продажі побутових речей українців залишаться поза податковим тягарем", - говориться у повідомленні.

Для бізнесу і платників зміни означають спрощення адміністрування та зменшення ризиків щодо податкового контролю (перевірок) з боку податкових органів для користувачів і операторів платформ.

Для держави це посилення боротьби з тіньовою економікою через підвищення рівня прозорості доходів.

Всі запропоновані норми спрямовані на розвиток цифрової економіки, підвищення податкової культури серед платників податків та забезпечення міжнародної податкової прозорості відповідно до стандартів ЄС та ОЕСР.

Також це стимулюватиме вихід доходів користувачів цифрових платформ з тіні та сприятиме прозорості розрахунків в цифровій економіці. Прийняття закону є необхідною умовою для приєднання України до системи міжнародного автоматичного обміну податковою інформацією та інтеграції у європейський економічний простір.

Далі законопроєкт має розглянути Верховна Рада України.

Ухвалення законопроєкту є важливим кроком до гармонізації податкового законодавства з європейськими нормами та виконання Україною зобов'язань кандидата на членство в ЄС та Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), зазначає міністерство.

Це також забезпечить передумови для приєднання України до глобальної системи обміну даними щодо доходів, отриманих через цифрові платформи (таких як Bolt, Airbnb, Booking, Uber, Glovo тощо), повідомляє Мінфін.