Уряд підтримав проєкт нового Митного кодексу та направив його на оцінку ЄС
12:53 27.08.2025 |
Кабінет міністрів підтримав проєкт нового Митного кодексу України, який тепер буде направлено на оцінку Європейській комісії та винесено на консультації з бізнес-спільнотою.
Про це повідомляє Державна митна служба, передає Укрінформ.
Зазначається, що для консультацій щодо проєкту нового Митного кодексу Міністерство фінансів створить робочу групу з представників громадськості до 15 осіб. До неї можуть увійти учасники громадських організацій, асоціацій та інших об'єднань, які протягом останніх трьох років працювали над покращенням бізнес-клімату та захистом прав бізнесу в Україні.
Після отримання оцінки від Європейської комісії Мінфін спільно з Держмитслужбою, робочою групою та за підтримки експертів проєктів технічної підтримки ЄС доопрацює проєкт Митного кодексу.
Очікується, що новий кодекс синхронізує митні процедури з процедурами Європейського Союзу, що спростить та прискорить торгівлю з його країнами-членами, знизивши витрати для бізнесу.
Як повідомлялося, на сьогодні Україна досягла 91% імплементації митних зобов'язань за Угодою про асоціацію з ЄС. Європейська комісія, Міжнародний валютний фонд, Всесвітня митна організація та бізнес відзначають успіхи України в цифровізації, боротьбі з корупцією та зростанні митних надходжень.
