Уряд підтримав проєкт нового Митного кодексу та направив його на оцінку ЄС

Кабінет міністрів підтримав проєкт нового Митного кодексу України, який тепер буде направлено на оцінку Європейській комісії та винесено на консультації з бізнес-спільнотою.

Про це повідомляє Державна митна служба, передає Укрінформ.

Зазначається, що для консультацій щодо проєкту нового Митного кодексу Міністерство фінансів створить робочу групу з представників громадськості до 15 осіб. До неї можуть увійти учасники громадських організацій, асоціацій та інших об'єднань, які протягом останніх трьох років працювали над покращенням бізнес-клімату та захистом прав бізнесу в Україні.

Після отримання оцінки від Європейської комісії Мінфін спільно з Держмитслужбою, робочою групою та за підтримки експертів проєктів технічної підтримки ЄС доопрацює проєкт Митного кодексу.

Очікується, що новий кодекс синхронізує митні процедури з процедурами Європейського Союзу, що спростить та прискорить торгівлю з його країнами-членами, знизивши витрати для бізнесу.

Як повідомлялося, на сьогодні Україна досягла 91% імплементації митних зобов'язань за Угодою про асоціацію з ЄС. Європейська комісія, Міжнародний валютний фонд, Всесвітня митна організація та бізнес відзначають успіхи України в цифровізації, боротьбі з корупцією та зростанні митних надходжень.