Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Новий Трудовий кодекс, над яким працювали майже два роки, пройшов фінальні консультації

17:06 25.08.2025 |

Право

 

В Україні відбулася фінальна, шоста, зустріч із серії тристоронніх консультацій щодо оновленого проєкту Трудового кодексу, над яким працювали майже два роки. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Участь у консультації взяли представники Міністерства економіки, Міжнародної організації праці (МОП), Державної служби з питань праці, Національної служби посередництва і примирення, а також представники роботодавців, профспілок, народні депутати та експерти з трудового права.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев зазначив, що реформа трудового законодавства сприятиме розвитку ринку праці, зміцненню економіки та наближенню України до стандартів ЄС.

"Це великий крок на шляху до європейської інтеграції", - наголосив він.

Напрям регулювання трудових відносин у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства очолюватиме заступниця міністра Дарія Марчак.

На фінальній зустрічі обговорювали регулювання понаднормової роботи, тривалість робочого часу та відпочинку, європейські практики для Інспекції праці та відповідність положень кодексу міжнародним нормам.

Проєкт документа, над яким працювали майже два роки, тепер доопрацюють і представлять у Верховній Раді.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4300
  0,1461
 0,35
EUR
 1
 48,4731
  0,5631
 1,18

Курс обміну валют на вчора, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0257  0,09 0,21 41,5586  0,10 0,25
EUR 47,9286  0,29 0,61 48,6507  0,35 0,73

Міжбанківський ринок на вчора, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4450  0,10 0,25 41,4600  0,09 0,22
EUR 48,5000  0,51 1,06 48,5350  0,51 1,07

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес