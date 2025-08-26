Фінансові новини
- 26.08.25
- 04:50
Новий Трудовий кодекс, над яким працювали майже два роки, пройшов фінальні консультації
17:06 25.08.2025 |
В Україні відбулася фінальна, шоста, зустріч із серії тристоронніх консультацій щодо оновленого проєкту Трудового кодексу, над яким працювали майже два роки. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.
Участь у консультації взяли представники Міністерства економіки, Міжнародної організації праці (МОП), Державної служби з питань праці, Національної служби посередництва і примирення, а також представники роботодавців, профспілок, народні депутати та експерти з трудового права.
Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев зазначив, що реформа трудового законодавства сприятиме розвитку ринку праці, зміцненню економіки та наближенню України до стандартів ЄС.
"Це великий крок на шляху до європейської інтеграції", - наголосив він.
Напрям регулювання трудових відносин у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства очолюватиме заступниця міністра Дарія Марчак.
На фінальній зустрічі обговорювали регулювання понаднормової роботи, тривалість робочого часу та відпочинку, європейські практики для Інспекції праці та відповідність положень кодексу міжнародним нормам.
Проєкт документа, над яким працювали майже два роки, тепер доопрацюють і представлять у Верховній Раді.
