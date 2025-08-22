Фінансові новини
- |
- 22.08.25
- |
- 00:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Військові матимуть 15 днів обов’язкової відпустки: Зеленський підписав закон
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який встановлює, що військові обов'язково повинні використати 15 із 30 днів щорічної основної відпустки.
Про це відомо з картки закону №13235 на сайті Верховної Ради.
У Міністерстві оборони пояснювали, що відмовитися від цих 15 днів військовослужбовець зможе виключно за власним бажанням.
Крім того, документ передбачає 14 додаткових днів відпустки для учасників бойових дій. Цей тип відпусток не надавався з 2022 року через правовий режим воєнного стану, зазначали у відомстві.
Також передбачені додаткові 10 днів відпустки за сімейними обставинами, а контрактники віком 18-24 роки, які не мають вищої освіти та навчаються, відтепер зможуть відпустку на складання іспитів.
Закон набере чинності через місяць із дня його опублікування.
Нагадаємо, 28 липня Зеленський підписав закон, за яким сім'ї загиблих у полоні військових зможуть отримати 15 мільйонів гривень.
А 21 вересня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, який передбачає виплати 50 тисяч гривень щомісяця для військових після полону впродовж перших трьох місяців лікування.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Затриманим за підрив «Північних потоків» є капітан ЗСУ у відставці та колишній службовець СБУ — WSJ
ТОП-НОВИНИ
|Верховна Рада провалила два закони у межах програми Ukraine Facility
|Україна планує невдовзі виробляти сім ракет «Фламінго» на день – AP
|Рада обмежила публічний доступ до інформації про компанії в електронних реєстрах
|Атакою на Кличка і децентралізацію назвали вилучення 8 млрд грн із бюджету Києва в «Ударі»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|В Україні сповільнюється промислова інфляція - Держстат
|Верховний Суд відмовився визнати відповіді Grok та ChatGPT як докази
|Військові матимуть 15 днів обов’язкової відпустки: Зеленський підписав закон
|Частка угод з розстрочками на ринку новобудов України сягає в середньому 65% – девелопери
|Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 0,54% до 58,60 грн/л, на дизельне пальне - на 0,48% до 56,79 грн/л
|Шмигаль обговорив створення спільних підприємств із делегацією виробника зброї KNDS Deutschland
Бізнес
|Лікарі гірше виявляють симптоми раку після того, як почали покладатися на ШІ — дослідження
|Чоловік потрапив до психлікарні після дієтичної консультації з ChatGPT
|Apple очолила список найдорожчих брендів світу четвертий рік поспіль - BrandZ
|ЄС та США не затверджують торговельну угоду через цифрові правила
|Дональд Трамп анонсував нові мита на імпорт мікрочипів — до 300%
|Volkswagen впровадила щомісячну підписку за повну потужність електродвигуна
|Українські аграрії вже зібрали майже 25 мільйонів тонн зерна