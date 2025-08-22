Військові матимуть 15 днів обов’язкової відпустки: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який встановлює, що військові обов'язково повинні використати 15 із 30 днів щорічної основної відпустки.

Про це відомо з картки закону №13235 на сайті Верховної Ради.

У Міністерстві оборони пояснювали, що відмовитися від цих 15 днів військовослужбовець зможе виключно за власним бажанням.

Крім того, документ передбачає 14 додаткових днів відпустки для учасників бойових дій. Цей тип відпусток не надавався з 2022 року через правовий режим воєнного стану, зазначали у відомстві.

Також передбачені додаткові 10 днів відпустки за сімейними обставинами, а контрактники віком 18-24 роки, які не мають вищої освіти та навчаються, відтепер зможуть відпустку на складання іспитів.

Закон набере чинності через місяць із дня його опублікування.

Нагадаємо, 28 липня Зеленський підписав закон, за яким сім'ї загиблих у полоні військових зможуть отримати 15 мільйонів гривень.

А 21 вересня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, який передбачає виплати 50 тисяч гривень щомісяця для військових після полону впродовж перших трьох місяців лікування.