Верховна Рада ухвалила новий закон "Про професійну освіту".

Відповідний законопроєкт №13107-д у другому читанні на засіданні у четвер підтримали 285 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.

Новий документ має замінити чинний закон "Про професійну (професійно-технічну) освіту", ухвалений у 1998 році.

Серед іншого, він передбачає, що кожна особа має право впродовж життя безоплатно здобути професійну освіту за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, незалежно від наявності у неї здобутої фахової передвищої чи вищої освіти.

При цьому державні та місцеві бюджети мають фінансувати здобуття професійної освіти і професійних кваліфікацій для не менше ніж 25% випускників шкіл. Цей відсоток зростатиме поступово з 13% у 2026 році до 25% - у 2030 році.

Згідно із пояснювальною запискою, законопроєкт розроблено на виконання зобов'язань України в рамках програми фінансової підтримки Ukraine Facility від ЄС.

За словами прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, ухвалення закону є умовою отримання коштів за програмою Ukraine Facility від ЄС.

"Це важливий крок на шляху європейської інтеграції та виконання Плану України, що відкриває доступ до близько 390 млн євро підтримки від ЄС", - прокоментувала голова уряду ухвалення закону у Telegram.

Крім того, чинний закон "Про професійну (професійно-технічну) освіту" був прийнятий у 1998 році, вказують автори законопроєкту.

"За ці 27 років відбулися і продовжують відбуватися суттєві структурні зміни не лише системи освіти України, а й ринку праці, на задоволення запитів і потреб якого в сенсі підготовки якісного людського капіталу працює система професійної освіти", - зазначається у пояснювальній записці.

Відтак, проєкт закону "Про професійну освіту", серед іншого, передбачає:

* запровадження нових засад державної політики у сфері професійної освіти;

* створення нових умов і можливостей для здобуття професійної освіти впродовж життя;

* створення нової системи фінансування закладів професійної освіти;

* запровадження нових механізмів реалізації здобуття профільної середньої освіти професійного спрямування з урахуванням переходу на трирічну профільну середню освіту з 2027 року;

* посилення автономії закладів професійної освіти;

* запровадження механізму визнання/підтвердження результатів навчання компетентностей) і кваліфікацій;

* спрощення механізму передачі закладів професійної освіти з державної у комунальну власність;

* визначення конкретних форм та механізмів поєднання зусиль бізнесу і професійної освіти;

* посилення співпраці закладів професійної освіти з роботодавцями та розширення механізму партнерства тощо;

* визначення особливостей освітньої діяльності суб'єктів, що здійснюють навчання на робочому місці (на виробництві);

* запровадження нового органу управління закладу професійної освіти - наглядової ради, який буде складатися переважно із роботодавців та бізнеспартнерів.