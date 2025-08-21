Фінансові новини
- 21.08.25
- 11:57
- RSS
- мапа сайту
Уряд схвалив проєкт закону про Нацбюро розслідувань аварійних подій на транспорті
10:02 21.08.2025
Кабінет міністрів України схвалив у середу проєкт закону "Про Національне бюро розслідувань аварійних подій на транспорті", повідомляє представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді України Тарас Мельничук.
Законопроєкт визначає правові засади організації діяльності Національного бюро з розслідувань аварійних подій на транспорті, як постійно діючого незалежного органу з питань розслідування аварійних подій на транспорті, обовʼязків щодо розслідування, кваліфікаційні вимоги до директора Національного бюро з розслідувань аварійних подій на транспорті, основні положення щодо контролю за діяльністю Національного бюро з розслідування аварійних подій на транспорті та його підзвітність, вимоги щодо використання матеріалів захисту конфіденційної інформації, надання інформації щодо аварійної події, повідомив Мельничук у телеграм-каналі.
Проєктом закону також пропонується внести зміни до Кодексу цивільного захисту України, Кодексу торговельного мореплавства України, Повітряного кодексу України, ЗУ "Про транспорт", ЗУ "Про автомобільний транспорт", ЗУ "Про внутрішній водний транспорт", ЗУ "Про залізничний транспорт", ЗУ "Про морські порти України", ЗУ "Про міський електричний транспорт".
