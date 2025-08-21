Уряд пропонує запровадити кримінальну відповідальність за втечу військовозобов’язаних за кордон

Кабінет Міністрів пропонує ввести кримінальну відповідальність за порушення військовозобовʼязаними встановленого терміну перебування за межами України.

Про це розповів представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Він пояснив, що пропонується доповнити статтю 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон), встановивши кримінальну відповідальність за:

* незаконне перетинання державного кордону в умовах дії воєнного або надзвичайного стану поза пунктами пропуску;

перешкоджання облаштуванню прикордонної інфраструктури, її пошкодження або знищення;

порушення призовником, військовозобовʼязаним встановленого строку перебування за межами України.

Крім того, за словами Мельничука, планується встановити обов'язок дотримання військовозобовʼязаними (призовниками, резервістами) терміну перебування за межами України тощо.

Як зараз?

У зв'язку з дією воєнного стану та загальною мобілізацією в Україні чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон. Однак для певних категорій діють винятки, зокрема для людей з інвалідністю, багатодітних батьків, волонтерів, водіїв-чоловіків, які допомагають перевозити гуманітарні вантажі.

У серпні президент Володимир Зеленський попросив уряд та військове командування розглянути можливість дозволити українцям віком до 22 років виїжджати за кордон. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Кабінет Міністрів може схвалити таку постанову вже до кінця цього тижня (тобто до 24 серпня).

Водночас за незаконний перетин кордону в Україні передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність - залежно від обставин.

Адміністративна відповідальність передбачена статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Порушникам загрожує штраф від 3400 до 8500 гривень або адміністративний арешт до 15 діб.

Кримінальна відповідальність може настати за статтею 332-2 Кримінального кодексу України (ККУ). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 3 років, а в разі обтяжувальних обставин, наприклад, повторного вчинення правопорушення або вчинення групою людей, - до 5-8 років.

Однак в Україні немає прямої кримінальної відповідальності для тих військовозобов'язаних, які виїхали легально і не повернулися до країни.