Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд пропонує запровадити кримінальну відповідальність за втечу військовозобов’язаних за кордон

09:02 21.08.2025 |

Право, Україна

 

Кабінет Міністрів пропонує ввести кримінальну відповідальність за порушення військовозобовʼязаними встановленого терміну перебування за межами України.

Про це розповів представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Він пояснив, що пропонується доповнити статтю 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон), встановивши кримінальну відповідальність за:

* незаконне перетинання державного кордону в умовах дії воєнного або надзвичайного стану поза пунктами пропуску;
перешкоджання облаштуванню прикордонної інфраструктури, її пошкодження або знищення;
порушення призовником, військовозобовʼязаним встановленого строку перебування за межами України.

Крім того, за словами Мельничука, планується встановити обов'язок дотримання військовозобовʼязаними (призовниками, резервістами) терміну перебування за межами України тощо.

Як зараз?

У зв'язку з дією воєнного стану та загальною мобілізацією в Україні чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон. Однак для певних категорій діють винятки, зокрема для людей з інвалідністю, багатодітних батьків, волонтерів, водіїв-чоловіків, які допомагають перевозити гуманітарні вантажі.

У серпні президент Володимир Зеленський попросив уряд та військове командування розглянути можливість дозволити українцям віком до 22 років виїжджати за кордон. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Кабінет Міністрів може схвалити таку постанову вже до кінця цього тижня (тобто до 24 серпня).

Водночас за незаконний перетин кордону в Україні передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність - залежно від обставин.

Адміністративна відповідальність передбачена статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Порушникам загрожує штраф від 3400 до 8500 гривень або адміністративний арешт до 15 діб.

Кримінальна відповідальність може настати за статтею 332-2 Кримінального кодексу України (ККУ). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 3 років, а в разі обтяжувальних обставин, наприклад, повторного вчинення правопорушення або вчинення групою людей, - до 5-8 років.

Однак в Україні немає прямої кримінальної відповідальності для тих військовозобов'язаних, які виїхали легально і не повернулися до країни.
За матеріалами: hromadske.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3782
  0,0225
 0,05
EUR
 1
 48,1684
  0,1557
 0,32

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0367  0,04 0,09 41,5574  0,02 0,06
EUR 47,8793  0,07 0,15 48,5000  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2200  0,07 0,17 41,2350  0,09 0,21
EUR 48,0400  0,13 0,27 48,0800  0,12 0,25

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес