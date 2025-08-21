Фінансові новини
- |
- 21.08.25
- |
- 11:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Уряд пропонує запровадити кримінальну відповідальність за втечу військовозобов’язаних за кордон
Кабінет Міністрів пропонує ввести кримінальну відповідальність за порушення військовозобовʼязаними встановленого терміну перебування за межами України.
Про це розповів представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.
Він пояснив, що пропонується доповнити статтю 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон), встановивши кримінальну відповідальність за:
* незаконне перетинання державного кордону в умовах дії воєнного або надзвичайного стану поза пунктами пропуску;
перешкоджання облаштуванню прикордонної інфраструктури, її пошкодження або знищення;
порушення призовником, військовозобовʼязаним встановленого строку перебування за межами України.
Крім того, за словами Мельничука, планується встановити обов'язок дотримання військовозобовʼязаними (призовниками, резервістами) терміну перебування за межами України тощо.
Як зараз?
У зв'язку з дією воєнного стану та загальною мобілізацією в Україні чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон. Однак для певних категорій діють винятки, зокрема для людей з інвалідністю, багатодітних батьків, волонтерів, водіїв-чоловіків, які допомагають перевозити гуманітарні вантажі.
У серпні президент Володимир Зеленський попросив уряд та військове командування розглянути можливість дозволити українцям віком до 22 років виїжджати за кордон. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Кабінет Міністрів може схвалити таку постанову вже до кінця цього тижня (тобто до 24 серпня).
Водночас за незаконний перетин кордону в Україні передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність - залежно від обставин.
Адміністративна відповідальність передбачена статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Порушникам загрожує штраф від 3400 до 8500 гривень або адміністративний арешт до 15 діб.
Кримінальна відповідальність може настати за статтею 332-2 Кримінального кодексу України (ККУ). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 3 років, а в разі обтяжувальних обставин, наприклад, повторного вчинення правопорушення або вчинення групою людей, - до 5-8 років.
Однак в Україні немає прямої кримінальної відповідальності для тих військовозобов'язаних, які виїхали легально і не повернулися до країни.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сибіга: Ворог атакував в Україні американський завод з виробництва електроніки
|Західні союзники розглядають чотири варіанти гарантій безпеки для України
|Politico: США хочуть відігравати мінімальну роль у гарантіях безпеки України
|Британський міністр оборони підтвердив готовність відправити війська в Україну, коли буде мир
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Голова «Енергоатома» Котін несподівано подав у відставку. Наглядова рада її вже прийняла
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 21.08.25
|Уряд схвалив проєкт закону про Нацбюро розслідувань аварійних подій на транспорті
|«єЧерга» для автобусів працюватиме за новими правилами
|Рада направила ₴2 мільярди Мінцифри у резервний фонд держбюджету
|Кабмін відсторонив голову Державіаслужби: порушено дисциплінарне провадження
Бізнес
|Лікарі гірше виявляють симптоми раку після того, як почали покладатися на ШІ — дослідження
|Чоловік потрапив до психлікарні після дієтичної консультації з ChatGPT
|Apple очолила список найдорожчих брендів світу четвертий рік поспіль - BrandZ
|ЄС та США не затверджують торговельну угоду через цифрові правила
|Дональд Трамп анонсував нові мита на імпорт мікрочипів — до 300%
|Volkswagen впровадила щомісячну підписку за повну потужність електродвигуна
|Українські аграрії вже зібрали майже 25 мільйонів тонн зерна