Уряд України підтримав законопроєкт про відтермінування відкриття декларацій військовослужбовців
23:36 15.08.2025
Кабінет міністрів України підтримав законопроєкт, який передбачає зміни до чинного законодавства щодо доступу до декларацій військовослужбовців та інших осіб, що безпосередньо захищають державу.
"Документ дозволить відтермінувати відкриття вільного доступу до таких декларацій на 1 рік після завершення воєнного стану. Наразі чинна норма передбачає відкриття доступу вже наступного дня після його скасування", - повідомляється на сайті Міністерства оборони.
Запровадження цієї зміни дозволить запобігти потраплянню у відкритий доступ відомостей, що можуть нести ризики для військовослужбовців та їхніх родин, зокрема: інформації про членів сімей; місця проживання.
"Мета законопроєкту - запобігти ідентифікації військових противником, а також посилити безпеку захисників і захисниць України та їхніх близьких", - пояснили у Міноборони.
