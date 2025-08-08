Зеленський підписав закон про заборону примусового стягнення боргів з бізнесу з окупованих територій

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо особливостей кредитування та фінансового лізингу в період дії воєнного стану.

Про це стало відомо з картки закону на сайті парламенту, передає Укрінформ.

Мета закону - захист інтересів підприємців та аграріїв, які через збройну агресію росії втратили можливість вести господарську діяльність і не можуть вчасно виконувати свої зобов'язання перед банками-кредиторами та лізингодавцями.

Документ передбачає звільнення окремих категорій позичальників від обов'язку сплати за кредитом або позикою на час дії воєнного стану та 1 рік після його завершення.

Ідеться про підтримку того бізнесу, майно якого після початку повномасштабної війни опинилося в окупації або зоні бойових дій.

Закон стосується тих підприємців, які отримали кредити ще до початку повномасштабного вторгнення, а тепер не можуть здійснювати господарську діяльність, бо майно, що було предметом кредиту або договорів лізингу, перебуває на тимчасово окупованих територіях чи в зоні активних бойових дій.