Зеленський підписав закон про заборону примусового стягнення боргів з бізнесу з окупованих територій

17:21 08.08.2025 |

Право

 

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо особливостей кредитування та фінансового лізингу в період дії воєнного стану.

Про це стало відомо з картки закону на сайті парламенту, передає Укрінформ.

Мета закону - захист інтересів підприємців та аграріїв, які через збройну агресію росії втратили можливість вести господарську діяльність і не можуть вчасно виконувати свої зобов'язання перед банками-кредиторами та лізингодавцями.

Документ передбачає звільнення окремих категорій позичальників від обов'язку сплати за кредитом або позикою на час дії воєнного стану та 1 рік після його завершення.

Ідеться про підтримку того бізнесу, майно якого після початку повномасштабної війни опинилося в окупації або зоні бойових дій.

Закон стосується тих підприємців, які отримали кредити ще до початку повномасштабного вторгнення, а тепер не можуть здійснювати господарську діяльність, бо майно, що було предметом кредиту або договорів лізингу, перебуває на тимчасово окупованих територіях чи в зоні активних бойових дій.
 

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3895
  0,0669
 0,16
EUR
 1
 48,1939
  0,0821
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1308  0,07 0,16 41,6877  0,06 0,15
EUR 47,9358  0,07 0,14 48,6562  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4100  0,09 0,22 41,4200  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

