Зеленський підписав закон про заборону примусового стягнення боргів з бізнесу з окупованих територій
17:21 08.08.2025 |
Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо особливостей кредитування та фінансового лізингу в період дії воєнного стану.
Про це стало відомо з картки закону на сайті парламенту, передає Укрінформ.
Мета закону - захист інтересів підприємців та аграріїв, які через збройну агресію росії втратили можливість вести господарську діяльність і не можуть вчасно виконувати свої зобов'язання перед банками-кредиторами та лізингодавцями.
Документ передбачає звільнення окремих категорій позичальників від обов'язку сплати за кредитом або позикою на час дії воєнного стану та 1 рік після його завершення.
Ідеться про підтримку того бізнесу, майно якого після початку повномасштабної війни опинилося в окупації або зоні бойових дій.
Закон стосується тих підприємців, які отримали кредити ще до початку повномасштабного вторгнення, а тепер не можуть здійснювати господарську діяльність, бо майно, що було предметом кредиту або договорів лізингу, перебуває на тимчасово окупованих територіях чи в зоні активних бойових дій.
