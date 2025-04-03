Трамп хоче, щоб Маск повернувся в бізнес - Politico

Президент США Дональд Трамп сповістив своє найближче оточення, що вже за кілька тижнів Ілон Маск припинить виконувати покладені на нього обов'язки в Білому домі. Про це в середу, 2 квітня, повідомило видання Politico

з посиланням на неназвані джерела.

Так, за словами одного зі співрозмовників видання, Трамп і досі задоволений роботою Маска та очолюваного ним Департаменту державної ефективності (DOGE). Однак нещодавно Трамп і Маск дійшли згоди, що останньому час повертатися в бізнес, обмежившись лише "допоміжною роллю".

Про такий крок найближче оточення Трампа дізналося під час засідання адміністрації 24 березня, пише Politico з посиланням на одне з джерел, котре саме не було присутнє на засіданні, однак отримало інформацію про перебіг обговорення.

Водночас як зазначив один із високопоставлених посадовців в адміністрації Трампа, Маск, найімовірніше, збереже за собою роль неофіційного радника Трампа та зможе й надалі час від часу з'являтися в Білому домі. Інший неназваний чиновник, з яким спілкувалися журналісти видання, застеріг від "самообману" тих людей, які сподіваються, що Маск взагалі зникне з оточення Трампа.

Статус держслужбовця в Маска тимчасовий

З січня Маск працює в статусі особливого державного службовця, утім чинність цього статусу - 130 днів. Тож термін його перебування на державній службі в цьому статусі спливає наприкінці травня - на початку червня. На тлі цього джерела Politico припускають, що орієнтовно саме тоді Маск і покине Білий дім.

Як пише видання, посадовці адміністрації Трампа та інші його політичні союзники розчаровані через непередбачуваність Маска і дедалі частіше сприймають його радше як політичний тягар. За даними журналістів, ще місяць тому відносини Трампа й Маска були значно кращими, адже тоді як офіційні особи в Білому домі, так і союзники передрікали, що Маск перебуватиме на своєму посту держслужбовця значно довше, ніж 130 днів.

Напередодні Трамп сам визнав, що "якоїсь миті" Маск залишить держслужбу й повернеться в бізнес.