Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп хоче, щоб Маск повернувся в бізнес - Politico

23:39 02.04.2025 |

Право

 

Президент США Дональд Трамп сповістив своє найближче оточення, що вже за кілька тижнів Ілон Маск припинить виконувати покладені на нього обов'язки в Білому домі. Про це в середу, 2 квітня, повідомило видання Politico

з посиланням на неназвані джерела.

Так, за словами одного зі співрозмовників видання, Трамп і досі задоволений роботою Маска та очолюваного ним Департаменту державної ефективності (DOGE). Однак нещодавно Трамп і Маск дійшли згоди, що останньому час повертатися в бізнес, обмежившись лише "допоміжною роллю".

Про такий крок найближче оточення Трампа дізналося під час засідання адміністрації 24 березня, пише Politico з посиланням на одне з джерел, котре саме не було присутнє на засіданні, однак отримало інформацію про перебіг обговорення.

Водночас як зазначив один із високопоставлених посадовців в адміністрації Трампа, Маск, найімовірніше, збереже за собою роль неофіційного радника Трампа та зможе й надалі час від часу з'являтися в Білому домі. Інший неназваний чиновник, з яким спілкувалися журналісти видання, застеріг від "самообману" тих людей, які сподіваються, що Маск взагалі зникне з оточення Трампа.

Статус держслужбовця в Маска тимчасовий

З січня Маск працює в статусі особливого державного службовця, утім чинність цього статусу - 130 днів. Тож термін його перебування на державній службі в цьому статусі спливає наприкінці травня - на початку червня. На тлі цього джерела Politico припускають, що орієнтовно саме тоді Маск і покине Білий дім.

Як пише видання, посадовці адміністрації Трампа та інші його політичні союзники розчаровані через непередбачуваність Маска і дедалі частіше сприймають його радше як політичний тягар. За даними журналістів, ще місяць тому відносини Трампа й Маска були значно кращими, адже тоді як офіційні особи в Білому домі, так і союзники передрікали, що Маск перебуватиме на своєму посту держслужбовця значно довше, ніж 130 днів.

Напередодні Трамп сам визнав, що "якоїсь миті" Маск залишить держслужбу й повернеться в бізнес.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3162
  0,0568
 0,14
EUR
 1
 44,6339
  0,0255
 0,06

Курс обміну валют на вчора, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9474  0,06 0,14 41,5726  0,07 0,16
EUR 44,2896  0,16 0,37 45,0337  0,15 0,34

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2900  0,12 0,29 41,3100  0,13 0,31
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес