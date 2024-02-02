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У Раді зареєстрували законопроєкт, що вирішує проблему з прибутком підприємств ОПК - Мінекономіки
14:25 02.02.2024 |
Новий законопроєкт №10454 «Про оборонні закупівлі» має поставити крапку у виправленні ситуації, що виникла між Державною аудиторською службою та підприємствами ОПК, які, згідно з позицією контролюючих органів, мають працювати без прибутку.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки за підсумками зустрічі з керівниками підприємств, які працюють на забезпечення потреб у сфері безпеки та оборони країни.
«Розвиток українського ОПК, підприємств, які працюють на безпеку та оборону, - гарантія забезпечення обороноздатності нашої держави та драйвер зростання економіки країни. Оборонний сектор вже забезпечив "плюс" 3,6% до ВВП країни, але його можливості значно більші. Тому ми докладаємо і будемо докладати максимум зусиль, щоб забезпечити виробникам сприятливі умови для роботи та розвитку», - заявила перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.
Говорячи про вирішення питання підприємств, щодо яких ДАСУ склала акти ревізій з висновком щодо неправомірності включення прибутку в ціну товару, Свириденко акцентувала, що за наполяганням Міністерства економіки проєкт закону №10454 матиме ретроспективне застосування. А отже, з його ухваленням проблема буде вирішена для всіх підприємств, які з початку дії воєнного стану виконували державні оборонні замовлення.
Водночас у Мінекономіки нагадали, що Президент України Володимир Зеленський підписав низку рішень, покликаних припинити тиск на бізнес, забезпечити його захист та спрямованих на підтримку вітчизняного виробника.
Також під час зустрічі були обговорені питання бронювання працівників підприємств, які є головними виконавцями оборонних закупівель, та підприємств, що беруть участь у виробництві продукції для сфери оборони, страхування воєнних ризиків, форс-мажорів у процесі виконання оборонних держзамовлень, доступу до фінансування підприємств, що виконують оборонні держзамовлення.
Як повідомлялось, Державна аудиторська служба України (ДАСУ) за результатами перевірки Міноборони знайшла низку порушень на мільярди гривень. Порушенням вважається прибуток, який отримали приватні й державні компанії, співпрацюючи з МО.
Влітку 2023 року в Міноборони заявили, що висновки Держаудитслужби про те, що українські виробники, які співпрацюють з міністерством, не можуть мати прибуток, абсурдні і вже створили величезні проблеми для української армії та виробників.
У липні 2023 року уряд прийняв зміни до постанови №1275, що дозволили компаніям, які укладають контракти з Міноборони, включати прибуток у ціну.
У вересні 2023 року Верховна Рада ухвалила постанову "Щодо підтримки оборонно-промислового комплексу України в умовах воєнного стану" про фактичне скасування висновку Державної аудиторської служби України щодо військових закупівель.
Проте ці рішення не припинили дискусії щодо тих контрактів, які були укладені у період дії постанови №335.
У Держаудитслужбі заявили, що не вимагають від оборонних підприємств повернути кошти за виявлені порушення у контрактах з Міноборони. Окрім цього, у Службі стверджують, що їхні перевірки не перешкоджають роботі оборонних підприємств.
На думку аудиторів, ідеальним юридичним рішенням у цій ситуації було би прийняття закону Верховною Радою.
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