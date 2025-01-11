Фінансові новини
- |
- 11.01.25
- |
- 01:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Тоннаж товарообігу морем з Україною зріс у 2024 р. на 28,2%, а сушею скоротився на 8,1%
23:32 10.01.2025 |
Товарообіг через морські пункти пропуску 2024 року зріс на 28,2% - до 97,91 млн тонн, тоді як сушею скоротився на 8,1% - до 64,3 млн тонн, повідомила Держмитслужба.
Вона додала, що, крім того, через держкордон було оформлено переміщення трубопроводами 26,1 млн тонн товарів і лініями електропередач 6237,5 ГВт*год електроенергії, що відповідно на 8,1% менше та в 2,9 раза більше, ніж у 2023 році.
Згідно з даними Держмитслужби, ввезення товарів збільшилося на 10,3% - до 30,1 млн тонн, вивезення - на 10,9%, до 132,1 млн тонн.
Зазначається, що кількість пропущених через митний кордон морських суден минулого року зросла на 14,1% - до 10,4 тис., річкових - на 3%, до 34,4 тис., тоді як автотранспорту скоротилося на 6,8% - до 7 млн 670,2 тис., а залізничних вагонів - на 8,2%, до 1 млн 277,4 тис.
Крім того, у звітності Держмитслужби зазначено 0,2 тис. повітряних суден порівняно з 0,1 тис. 2023 року.
Відомство уточнило, що суходолом товарообіг зріс тільки через кордон із Польщею - на 1%, до 32,83%, тоді як через словацький і румунський кордон він знизився на 12% і 12,2% - відповідно до 13,36 млн тонн і 9,26 млн тонн, а через угорський та молдавський - упав на 22,1% і 26,5% - відповідно до 4,57 млн тонн і 4,27 млн тонн.
Коли ж ідеться про кількість пропущених транспортних засобів, то вона торік скоротилася на всіх кордонах: найменше з Молдовою - на 3,4%, до 1,44 млн, із Польщею - на 7,3%, до 4,32 млн, із Румунією - на 7,4%, до 1,51 млн, зі Словаччиною - на 8,7%, до 0,84 млн, і з Угорщиною - на 10%, до 0,90 млн.
Як раніше повідомляла Держмитслужба, у грошовому виразі експорт товарів з України 2024 року зріс на 18,5% - до $41,6 млрд, тоді як імпорт - на 11,3%, до $70,7 млрд.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Понад 180 танкерів та найбільші страховики: США запровадили масштабні санкції проти «тіньового» флоту Росії
|Рада офіційно запускає процедуру звільнення міністра енергетики Галущенка - нардеп
|Видатки України на оборону зростуть до 26% ВВП у 2025 році
|НКЦПФР схвалила Білу книгу реформування системи добровільного накопичувального пенсійного забезпечення в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Тоннаж товарообігу морем з Україною зріс у 2024 р. на 28,2%, а сушею скоротився на 8,1%
|В Україні створили кумулятивну міну з ударним ядром ПТМ-Л1
|На порталі «Дія» відновили автоматичне відкриття ФОП
|Ціни на газ у Європі падають на тлі більш м'якої погоди і великих постачань СПГ
|Місцеві бюджети цьогоріч отримають майже ₴520 мільярдів податків - Шмигаль
|В Україні можуть з'явитися ТЕЦ на паливі з відходів: йде відбір громад
Бізнес
|Індонезія заявила, що пропозиції Apple в 1 мільярд доларів мало для зняття заборони iPhone 16
|Гендиректор NVIDIA натякає, що компанія може вийти на ринок процесорів
|NVIDIA анонсувала GeForce RTX 50 для ноутбуків: RTX 5090 отримала 24 ГБ пам’яті GDDR7
|NVIDIA представила DLSS 4 з Multi Frame Generation — три додаткових кадри з одного, тільки для RTX 50xx
|Представлені HDMI 2.2 та DisplayPort 2.1b — краща пропускна здатність та довші кабелі
|NVIDIA зменшила продуктивність RTX 5090D для Китаю без жодних змін характеристик
|Ринок кібербезпеки України виріс до $138 млн