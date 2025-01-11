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АНАЛІТИКА

Тоннаж товарообігу морем з Україною зріс у 2024 р. на 28,2%, а сушею скоротився на 8,1%

23:32 10.01.2025 |

Економіка

 

Товарообіг через морські пункти пропуску 2024 року зріс на 28,2% - до 97,91 млн тонн, тоді як сушею скоротився на 8,1% - до 64,3 млн тонн, повідомила Держмитслужба.

Вона додала, що, крім того, через держкордон було оформлено переміщення трубопроводами 26,1 млн тонн товарів і лініями електропередач 6237,5 ГВт*год електроенергії, що відповідно на 8,1% менше та в 2,9 раза більше, ніж у 2023 році.

Згідно з даними Держмитслужби, ввезення товарів збільшилося на 10,3% - до 30,1 млн тонн, вивезення - на 10,9%, до 132,1 млн тонн.

Зазначається, що кількість пропущених через митний кордон морських суден минулого року зросла на 14,1% - до 10,4 тис., річкових - на 3%, до 34,4 тис., тоді як автотранспорту скоротилося на 6,8% - до 7 млн 670,2 тис., а залізничних вагонів - на 8,2%, до 1 млн 277,4 тис.

Крім того, у звітності Держмитслужби зазначено 0,2 тис. повітряних суден порівняно з 0,1 тис. 2023 року.

Відомство уточнило, що суходолом товарообіг зріс тільки через кордон із Польщею - на 1%, до 32,83%, тоді як через словацький і румунський кордон він знизився на 12% і 12,2% - відповідно до 13,36 млн тонн і 9,26 млн тонн, а через угорський та молдавський - упав на 22,1% і 26,5% - відповідно до 4,57 млн тонн і 4,27 млн тонн.

Коли ж ідеться про кількість пропущених транспортних засобів, то вона торік скоротилася на всіх кордонах: найменше з Молдовою - на 3,4%, до 1,44 млн, із Польщею - на 7,3%, до 4,32 млн, із Румунією - на 7,4%, до 1,51 млн, зі Словаччиною - на 8,7%, до 0,84 млн, і з Угорщиною - на 10%, до 0,90 млн.

Як раніше повідомляла Держмитслужба, у грошовому виразі експорт товарів з України 2024 року зріс на 18,5% - до $41,6 млрд, тоді як імпорт - на 11,3%, до $70,7 млрд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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