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В Україні можуть з'явитися ТЕЦ на паливі з відходів: йде відбір громад
17:36 10.01.2025 |
Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури вибирає громади для проєкту будівництва теплоелектроцентралей (ТЕЦ), які працюватимуть на паливі з відходів. Про це повідомив його керівник Сергій Сухомлин у Facebook.
"Пропрацьовуємо проєкт - побудову ТЕЦ, які зможуть працювати на RDF паливі в громадах. Вони не зʼявляться в один клік, це складний проєкт. Але його впровадження точно спрацює як інвестиція в майбутнє. Енергоефективна та екологічна інвестиція", - написав він.
RDF (Refuse-derived fuel) - паливо, отримане з твердих побутових відходів, промислових або комерційних відходів.
Зараз відбувається відбір громад для реалізації проєкту. Є дві громади, які підготовлені краще за інших, бо уже працюють над створенням сміттєпереробних заводів.
Концепція передбачає комплексний підхід: спочатку відходи максимально переробляються, а те, що не підлягає перероблюванню, використовується як паливо для ТЕЦ. Таким чином громади отримають джерело теплової енергії, й вирішується проблема утилізації відходів, які не підлягають перероблюванню.
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