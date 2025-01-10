Місцеві бюджети цьогоріч отримають майже ₴520 мільярдів податків - Шмигаль

Цього року місцеві бюджети отримають майже 520 млрд грн податків та понад 200 млрд грн - дотацій і субвенцій.

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 10 січня, передає Укрінформ із посиланням на його Телеграм-канал.

"До загального фонду місцевих бюджетів надійшло близько 451 млрд грн. Це на 24% більше, ніж у 2023 році. Держава дієво допомагає органам місцевої влади дотаціями та субвенціями. Таким чином, громади мають достатній ресурс для підтримки в належному стані інфраструктури та для допомоги людям. Цього року місцеві бюджети отримають майже 520 млрд грн від податків, 25,5 млрд грн - від базової дотації, 40,6 млрд грн - від додаткових дотацій, 151 млрд грн - від субвенцій", - сказав він.

Він нагадав, що торік від податків, зборів та інших платежів до державного бюджету надійшло 3,1 трлн грн, сплачених бізнесом та українськими громадянами. Завдяки цьому, за його словами, Україна зберегла фінансову стабільність.