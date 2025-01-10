Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

На порталі «Дія» відновили автоматичне відкриття ФОП

22:55 10.01.2025 |

Економіка, Україна

 

Послуга автоматичної реєстрації ФОП на порталі "Дія" знову стала доступною. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Більшість сервісів у Дії були призупинені 20 грудня минулого року після російської кібератаки на державні реєстри. Наразі роботу більшості реєстрів уже відновлено.

Послуга відкриття ФОП на порталі "Дія" повністю автоматизована без участі людини.

Щоб відкрити ФОП, необхідно:

* Увійди на портал "Дія"

* Вибрати "Створення бізнесу → Автоматична реєстрація ФОП → Подати заяву"

* Заповнити онлайн-форму та завірити заяву електронним підписом

* Заява переадресовується до Єдиного держреєстру

* Після цього необхідно перевірити статус реєстрації у розділі "Послуги → Замовлені послуги"

"Подаєте заяву, система опрацьовує її за кілька секунд - і ви отримуєте результат. Просто, як викликати таксі", - запевняє голова Мінцифри.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2841
  0,0016
 0,00
EUR
 1
 43,5738
  0,0144
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1317  0,06 0,14 42,9857  0,16 0,37
EUR 43,5109  0,01 0,02 44,4261  0,07 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2800  0,02 0,06 42,3000  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес