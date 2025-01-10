На порталі «Дія» відновили автоматичне відкриття ФОП

Послуга автоматичної реєстрації ФОП на порталі "Дія" знову стала доступною. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Більшість сервісів у Дії були призупинені 20 грудня минулого року після російської кібератаки на державні реєстри. Наразі роботу більшості реєстрів уже відновлено.

Послуга відкриття ФОП на порталі "Дія" повністю автоматизована без участі людини.

Щоб відкрити ФОП, необхідно:

* Увійди на портал "Дія"

* Вибрати "Створення бізнесу → Автоматична реєстрація ФОП → Подати заяву"

* Заповнити онлайн-форму та завірити заяву електронним підписом

* Заява переадресовується до Єдиного держреєстру

* Після цього необхідно перевірити статус реєстрації у розділі "Послуги → Замовлені послуги"

"Подаєте заяву, система опрацьовує її за кілька секунд - і ви отримуєте результат. Просто, як викликати таксі", - запевняє голова Мінцифри.