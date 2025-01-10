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Ціни на газ у Європі падають на тлі більш м'якої погоди і великих постачань СПГ
17:59 10.01.2025 |
Оптові ціни на газ у Нідерландах та Великобританії опускаються 10 січня на тлі прогнозів м'якої та вітряної погоди наступного тижня, повідомляє Reuters.
Фронт-ф'ючерс на газ у нідерландському хабі TTF до 9:59 GMT подешевшав на 4,64% до 43,2 євро за мегават-годину.
Березневий контракт до 9:58 GMT опустився на 4,02% до 43,48 євро за мегават-годину.
Ціна на газ розрахунками «завтра» на TTF до 9:00 GMT знизилася на 2,42% до 44,4 євро за мегават-годину, а вартість газу розрахунками «завтра» у Великій Британії до 9:51 GMT впала на 4,53% до 110,8 пенса за терм.
Ціни відступають від 14-місячних максимумів, зафіксованих на початку року, на тлі прогнозів м'якшої погоди з наступного тижня, збільшення поставок зрідженого природного газу до Європи та уповільнення темпів вилучення газу зі сховищ, сказав один із трейдерів.
Прогнозується, що температура на північному заході Європи знизиться у вихідні, але з середи підніметься до рівнів близько або вище за норму.
Контракт TTF з поставкою наступного місяця може пробити рівень підтримки 44-43 євро за мегават-годину, а британський контракт - нижче 106-109 пенсів за терм, якщо довгострокові прогнози температури покращаться, додав трейдер.
Поки що вищі ціни в Європі, порівняно з Азією, роблять європейський ринок більш привабливим для постачання зрідженого природного газу, зазначили аналітики ING.
Деякі СПГ-танкери, які спочатку прямували до Азії, змінили курс на Європу, свідчать дані відстеження судів LSEG.
За прогнозами аналітиків Energy Aspects, до кінця березня запаси газу в Європі досягнуть 40 мільярдів кубометрів, або 37%, що на 23,2 мільярда кубометрів менше, ніж у 2024 році. року.
Деяке скорочення пов'язане зі втратою 4,1 мільярда кубометрів російського трубопровідного газу в першому кварталі та зростанням попиту на 4,4 мільярда кубометрів на рік, переважно завдяки нормалізації погодних умов, додали вони. Дві попередні зими були незвичайно теплими.
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