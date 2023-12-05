Стефанішина заявляє про узгодження доопрацьованого законопроєкту про права нацменшин з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії

Віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявляє, що влада доопрацювала законопроєкт про права національних меншин з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії.

"Разом із парламентаріями доопрацювали внесений урядом до ВРУ законопроєкт щодо змін до деяких законів у частині прав національних меншин (спільнот). Належна імплементація рамкового законодавства неможлива без внесення змін до спеціального законодавства. Саме тому з урахуванням міжнародних практик, рекомендацій Венеціанської комісії та у консультаціях із нацспільнотами було підготовлено пакет змін до низки законів", - цитує Стефанішину пресслужба віцепрем'єра з європейської та євроатлантичної інтеграції.

За її словами, законопроєкт жодним чином не передбачав перегляду чинних норм щодо мови держави-агресора.

"Це була завжди принципова для нас позиція. Однак для зняття будь-яких побоювань та застережень, працюючи спільно з парламентаріями та представниками громадськості, ми додатково посилили запобіжники", - наголосила вона.

Стефанішина додала, що положення, які стосуються прав національних спільнот, було збережено.

"На сьогодні маємо хороший узгоджений між фракціями проєкт закону, що не залишає можливостей для двозначностей. Вірю, що розрив з російсько-радянським спадком є остаточним і безповоротнім. І найкращою гарантією цього є наша інтеграція в ЄС. Впевнена, тут не може бути розбіжностей", - зазначила віцепрем'єрка.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді внести зміни до законів у частині прав національних меншин з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії. Законопроєкт пропонує закріпити право закладів вищої освіти приватної форми власності на вибір мови навчання, яка є офіційною мовою Європейського Союзу, із забезпеченням при цьому вивчення державної мови як окремої навчальної дисципліни.

Зміни до закону "Про медіа" пропонують обумовити особливості використання мов національних меншин (спільнот) у сфері аудіовізуальних медіа, зокрема "державної (офіційної) мови держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом". Законопроєкт також передбачає зміни до закону "Про видавничу справу", які встановлюють умови діяльності спеціалізованих книгарень, створених для реалізації прав національних меншин (спільнот). Документ також пропонує надати право розповсюджувати матеріали передвиборчої агітації мовами відповідних корінних народів і національних меншин.

Водночас українські громадські організації закликають владу не послаблювати механізмів захисту державної мови під приводом європейської інтеграції, про це йдеться у спільній заяві від 20 листопада.

28 листопада уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що окремі положення урядового законопроєкту про права національних меншин значно погіршують функціонування української мови в деяких сферах суспільного життя.

